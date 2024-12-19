Какие пособия получали многодетные семьи в Казахстане в 2024 году

С начала 2024 года многодетным семьям в Казахстане в общей сложности выплатили пособий почти на 432 млрд тенге. Минимальный размер выплаты составлял почти 60 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Если в казахстанской семье совместно проживает четыре или более ребенка, то ей полагается пособие по многодетности. Важно учесть, что государство также учитывает и студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году выплатами государственного пособия в среднем охвачено 577,2 тыс. многодетных семей на общую сумму 431,9 млрд тенге. Только в ноябре 42,2 млрд тенге получили 591,2 тыс. казахстанских семей.

Размер выплат зависит от месячного расчетного показателя (МРП) и количества детей. И в 2024 году казахстанцы получали следующие суммы:

4 ребенка – 16,03 МРП, или 59 183 тенге ;

; 5 детей – 20,04 МРП, или 73 988 тенге ;

; 6 детей – 24,05 МРП, или 88 793 тенге ;

; 7 детей – 28,06 МРП, или 103 598 тенге ;

; 8 или более детей – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на ребенка.

Стоит отметить, что максимальной суммы у пособия по многодетности не существует, а на поддержку от государства могут рассчитывать в том числе и семьи, в которых проживают дети от предыдущего брака, усыновленные (удочеренные) или взятые под опеку.

Напомним, в 2025 году месячный расчетный показатель увеличится до 3 932 тенге. Это значит, что и вырастут все пособия, которые зависят от МРП, в том числе и для многодетных семей. О том, какие суммы будут в следующем году, мы рассказывали здесь.