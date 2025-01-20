Средние размеры социальных выплат назвали в Казахстане

В 2024 году казахстанцы получили свыше 958 млрд тенге в виде социальных выплат. В зависимости от причины назначения их средние размеры могли превышать 1,6 млн тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Помимо государственных пособий, некоторые казахстанцы могут стать получателями соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Всего предусмотрено пять социальных рисков, в рамках которых гражданам положены выплаты:

утрата трудоспособности;

потеря кормильца;

потеря работы;

потеря дохода в связи с беременностью и родами;

потеря дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет.

Между тем, как сообщили в ГФСС, за 2024 год получателями соцвыплат стали порядка 1,4 млн человек. В общем им было выплачено 958,3 млрд тенге.

Какой размер у соцвыплат

Социальные выплаты из ГФСС рассчитываются для каждого получателя индивидуально. Так, например, средний размер выплаты по случаю утраты трудоспособности в 2024 году составил 60 407 тенге. За год ее получателями стали более 102 тыс. казахстанцев, которые в итоге получили 46,6 млрд тенге.

Важно учесть, что соцвыплата по утрате трудоспособности назначается дополнительно к государственному пособию по инвалидности, а не заменяет ее.

Аналогичная ситуация и с соцвыплатой по случаю потери кормильца. Она также назначается дополнительно к аналогичному пособию, а ее средний размер в 2024 году составил 64 772 тенге. В прошлом году ее получателями стали 67,9 тыс. семей, а общая сумма выплат достигла 33,8 млрд тенге.

Через ГФСС также назначается социальная выплата по случаю потери работы. Ее получателями стали 293,6 тыс. казахстанцев. Средний размер выплаты составил 81 500 тенге, а общая сумма достигла 88,3 млрд тенге.

Напомним, соцвыплату по потере работы казахстанцы могут получить независимо от причины увольнения на срок до 6 месяцев. Размер зависит от среднемесячного дохода за последние два года до регистрации в качестве безработного.

Уволенный работник. Иллюстративное фото: freepik.com

Какие выплаты получали родители

Также через ГФСС получали поддержку и семьи с детьми. Так, например, соцвыплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами назначается в Казахстане на все дни отпуска, назначенного в связи с этим событием.

Размер выплаты также зависит от среднемесячного дохода за 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Стоит отметить, что в отличие от других выплат, эта является единовременной, то есть она выплачивается один раз. Ее средний размер в 2024 году составил 1 621 299 тенге. Получателями стали 245,7 тыс. будущих мам, а общая сумма выплат достигла 385,6 млрд тенге.

Также из ГФСС производится соцвыплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Ее средний размер в 2024 году составил 86 758 тенге. Всего в стране насчитывается 276,8 тыс. получателей этой выплаты, а общая сумма достигла 404,1 млрд тенге.

Напомним, некоторые из этих соцвыплат в Казахстане назначаются в проактивном формате. Цифровая карта семьи в автоматическом режиме выявляет потенциальных получателей и направляет SMS-сообщение с предложением назначить соцвыплату. Казахстанцам остается лишь дать согласие.

За 2024 год таким образом 845 граждан (по потере работы – 795, по уходу за ребенком до полутора лет – 50) реализовали свое право на социальные выплаты из ГФСС.