Сколько казахстанцев получили компенсацию за потерю работы

В 2024 году 294 тыс. безработных казахстанцев получили социальные выплаты по случаю потери работы. Их средний размер составил 81 500 тенге. Как оформить такую компенсацию, читайте на NUR.KZ.

Государственный фонд социального страхования (ГФСС) призван поддерживать казахстанцев в сложные периоды их жизни. Например, если человек потерял работу, он может рассчитывать на соцвыплату из этого фонда.

Важно учесть, что как такового "пособия по безработице" в Казахстане нет. Так в народе называют социальную выплату по случаю потери работы.

Ее могут оформить только ранее официально трудоустроенные граждане, за которых уплачивались социальные отчисления. При этом причина увольнения не играет никакой роли.

За весь 2024 год, как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС достигла 293,6 тыс. человек. Всего им было выплачено 88,3 млрд тенге.

Соцвыплату не назначают сразу после увольнения. Чтобы ее получить, казахстанцу необходимо зарегистрироваться в качестве безработного. Для этого нужно выполнить несколько шагов:

авторизоваться на портале "Электронного правительства";

найти раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу, заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение дня карьерный центр предложит несколько подходящих вакансий;

если работа все равно не будет найдена, то в течение трех дней заявителю присвоят статус "безработный".

После этого гражданину придет SMS-сообщение с предложением назначить выплату из ГФСС в проактивном формате. Безработному останется лишь дать согласие, после чего соцвыплата будет назначена автоматически.

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда.

Выплата между тем назначается на срок от 1 до 6 месяцев, а ее размер может достигать 45% от потерянного дохода – все зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

В 2024 году официально безработные в среднем получали по 81 500 тенге в месяц.