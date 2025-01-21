Сколько денег заплатили казахстанцам с инвалидностью и потерявшим кормильца в 2024 году

В 2024 году пособие по инвалидности в Казахстане получили 552,3 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – 193,9 тыс. За год им выплатили более 613 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, в Казахстане предусмотрены различные меры государственной поддержки для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так, например, лица с инвалидностью или семьи, потерявшие кормильца, могут рассчитывать на получение пособий.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год только на выплаты пособий этим двум категориям граждан из республиканского бюджета было направлено 613,1 млрд тенге.

По итогам 2024 года численность получателей пособия по инвалидности составила 552,3 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – порядка 193,9 тыс. человек.

Размеры обоих пособий зависят от величины прожиточного минимума, который в прошлом году составлял 43 407 тенге. При этом у граждан с особыми потребностями в учет идет группа инвалидности, а для семей, потерявших кормильца – количество иждивенцев.

Таким образом, в 2024 году казахстанцы с инвалидностью от общего заболевания могли получать пособия, размер которых варьировался от 52 089 тенге до 95 496 тенге, а семьи, потерявшие кормильца – от 39 934 тенге до 130 221 тенге.

Напомним, помимо пособий, обе категории граждан могут дополнительно получать соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Всего за год на них было направлено 80,3 млрд тенге.

Социальную выплату по утрате трудоспособности получили 102,3 тыс. человек, а соцвыплату по потере кормильца – порядка 67,9 тыс. семей. В первом случае средний размер составил 60 407 тенге, а во втором – 64 772 тенге.

Стоит отметить, что уже в 2025 году граждане начали получать более высокие пособия и соцвыплаты. Например, размеры госпособия по инвалидности от общего заболевания теперь составляют:

1 группа – 101 702 тенге;

2 группа – 81 362 тенге;

3 группа – 55 474 тенге.

Что касается семей, потерявших кормильца, то размеры их пособий могут варьироваться от 42 530 до 138 684 тенге.

Данные повышения произошли благодаря тому, что в 2025 году до 46 228 тенге вырос размер прожиточного минимума. А социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца были увеличены на 6,5% соответствующим постановлением.