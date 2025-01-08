"Ипэшникам" в 2025 году придется платить больше в Казахстане

С 2025 года налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличится. Для них начали действовать более высокие ставки по некоторым видам отчислений. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы, которые открыли ИП, должны помнить, что в рамках своей предпринимательской деятельности обязаны своевременно уплачивать все налоги и отчисления не только за своих наемных работников, если они есть, но и за самих себя.

В 2025 году вступили в силу изменения, которые увеличат налоговую нагрузку на казахстанских предпринимателей. В частности, выросла ставка социальных отчислений (СО) – с 3,5% до 5%, а также обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) – с 1,5% до 2,5% от дохода.

Как отмечает портал "Учет", из-за этого минимальный размер платежей для ИП в 2025 году увеличится с 17 425 тенге до 18 702 тенге без учета ОПВР. Это касается социальных платежей, которые ИП производит за себя.

Напомним, новый обязательный пенсионный взнос работодателя уплачивается только за граждан, рожденных с 1975 года.

Если же разобрать по отдельности, то платежи у предпринимателей будут следующими:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 10% от дохода. При минимальной зарплате (МЗП – 85 000 тенге) эта сумма составит 8 500 тенге . А максимальная не будет превышать 425 000 тенге , так как предельный размер зарплаты для удержания взноса равен 50 МЗП (4 250 000 тенге);

от дохода. При минимальной зарплате (МЗП – 85 000 тенге) эта сумма составит . А максимальная не будет превышать , так как предельный размер зарплаты для удержания взноса равен 50 МЗП (4 250 000 тенге); ОПВР – 2,5% , минимум (при 1 МЗП) – 2 125 тенге , а максимум (50 МЗП) – 106 250 тенге ;

, минимум (при 1 МЗП) – , а максимум (50 МЗП) – ; взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) – 5% от 1,4 МЗП, или 5 950 тенге ;

от 1,4 МЗП, или ; социальные отчисления – 5% от дохода. При минимальной зарплате сумма составит 4 250 тенге, а при максимальном объекте исчисления, равном 7 МЗП (595 000 тенге), начислится социальное отчисление размером 29 750 тенге.

Обязательные платежи для ИП "за себя" в 2025 году Вид платежа Порог по зарплате Ставка Сумма мин. макс. ОПВ от 1 до 50 МЗП 10% ₸8 500 ₸425 000 ОПВР от 1 до 50 МЗП 2,5% ₸2 125 ₸106 250 ВОСМС 1,4 МЗП 5% ₸5 950 ₸5 950 СО от 1 до 7 МЗП 5% ₸4 250 ₸29 750 Итоговая сумма ₸20 825 ₸566 950 Источник: портал "Учет"

Таким образом, казахстанским предпринимателям следует быть готовым, что в 2025 году им придется платить больше как за себя, так и за своих наемных работников, если они имеются.

Напомним, изменения в 2025 году принесли не только повышение финансовой нагрузки для граждан, но и ввели налоговые льготы для отдельных категорий граждан.