Сколько казахстанцев могут потратить пенсионные накопления на жилье

При наличии излишков на пенсионном счете казахстанцы могут использовать их на покупку жилья или оплату лечения. Такая возможность есть у более чем 785 тыс. вкладчиков. Подробности читайте на NUR.KZ.

Деньги казахстанцев, которые хранятся на индивидуальных счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), в некоторых случаях можно изъять задолго до выхода на заслуженный отдых. Например, используя их на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Такая возможность есть не у всех вкладчиков фонда. Причина кроется в пороге минимальной достаточности – если сумма накоплений его превышает, то казахстанец может использовать "излишки" на вышеупомянутые цели.

Как отмечает портал "Крыша", на текущий момент возможность изъять часть своих пенсионных накоплений на жилье или лечение есть у более чем 785 тыс. казахстанцев, среди которых:

вкладчики, чьи накопления превышают порог минимальной достаточности – более 258 тыс. человек ;

; пенсионеры, совокупный размер пенсии которых составляет не менее 40% от среднемесячного дохода до выхода на заслуженный отдых – у них есть возможность забрать 50% накоплений ;

вкладчики, которые передали часть средств на оформление пенсионного аннуитета.

Между тем за первые три месяца 2024 года ЕНПФ успел отработать 48,6 тыс. заявок на улучшение жилищных условий на общую сумму в 50,4 млрд тенге. При этом средняя сумма излишков, которую можно изъять в этому году, составила 2,3 млн тенге.

Изъятия из ЕНПФ. Источник: krisha.kz

Также отметим, что с начала действия программы по изъятию средств такой возможностью пользовались в основном молодые казахстанцы в возрасте от 31 до 45 лет. А вот с 2023 года пенсионные накопления чаще всего изымали вкладчики предпенсионного и пенсионного возраста (от 61 до 63 лет).

При этом с конца января по декабрь 2021 года, то есть в самый разгар программы, 800 тыс. казахстанцев изъяли на жилищные цели 2,4 трлн тенге. В 2022 году было отработано 610 тыс. заявок на 703,2 млрд тенге, а в 2023 году – более 108 тыс. на 171 млрд тенге.

В целом же по 1,5 млн заявок было изъято 3,4 трлн тенге.

Напомним, пенсионные накопления можно использовать не только на досрочное погашение ипотеки или полный расчет за жилье, но и на ежемесячный платеж по жилищному кредиту. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали здесь.