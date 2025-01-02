Вырастут ли соцвыплаты из-за увеличения социального отчисления в Казахстане

В 2025 году ставка соцотчислений в Казахстане увеличилась до 5%. Но на размеры соцвыплат это не повлияет, так как они зависят только от дохода. Об изменениях в законе узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ С 2025 года ставка социальных отчислений в Казахстане увеличилась с 3,5% до 5%, однако это не повлияет на размер социальных выплат, которые зависят только от дохода работника.

Повышение ставки социальных отчислений не должно отразиться на размерах зарплат казахстанцев, так как эти отчисления делаются работодателем и не удерживаются из личного дохода работника.

В 2025 году будет проведена индексация на 6,5% только для двух видов социальных выплат: по утрате трудоспособности и потере кормильца, назначенных до 1 января 2025 года.

Казахстанские работодатели уплачивают социальные отчисления (СО) в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). За счет этого работники в разных жизненных ситуациях могут получать социальные выплаты.

Между тем, согласно 244 статье Социального кодекса РК, ставка социальных отчислений еще в прошлом году была равна 3,5% от объекта исчисления, а с 1 января 2025 года она увеличилась до 5%.

Как нам сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, ставка социальных отчислений была равна 5% с 2010 по 2018 годы, но в связи с введением в стране системы обязательного социального медицинского страхования ее на время снизили.

Таким образом, действие пониженной ставки соцотчислений закончилось. Повлияет ли это на размер социальных выплат, мы также узнали в Минтруда.

Вырастут ли соцвыплаты из-за повышения ставки

В ведомстве отметили, что размер социальных выплат рассчитывается от объекта исчисления социальных отчислений, то есть дохода, на основе которого работодатель их рассчитал и уплатил.

Таким образом, размер ставки социальных отчислений никак не влияет на размер социальных выплат. Даже если работодатель будет платить больше, от объема отчислений ничего не зависит – они не аккумулируются на личных счетах казахстанцев.

Например, с дохода, учтенного в качестве объекта исчисления, равного 200 тысяч тенге, работодатель в 2024 году платил социальное отчисление в размере 3,5%, или 7 тысяч тенге. В 2025 году СО составит 5%, или 10 тысяч тенге.

Но при расчете социальных выплат будет учитываться среднемесячный доход, учтенный в качестве объекта исчисления социальных отчислений. То есть в нашем примере и за 2024, и за 2025 год это будет 200 тысяч тенге.

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Повлияет ли повышение ставки на зарплаты

В Минтруда также подчеркивают, что объектом исчисления социальных отчислений являются расходы работодателя на выплату заработной платы. То есть непосредственно с личного дохода работника они не удерживаются.

С начисленных зарплат работников вычитаются только обязательные пенсионные взносы, индивидуальный подоходный налог и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Таким образом, плановый рост ставки социальных отчислений с 3,5% до 5% в 2025 году не должен повлиять на размеры зарплат казахстанцев и их будущих социальных выплат.

А вот работодатели будут тратить на фонд оплаты труда больше денег. Особенно с учетом роста обязательного пенсионного взноса работодателя.

Какие соцвыплаты точно будут проиндексированы

При этом отметим, что две из пяти социальных выплат казахстанцы получают достаточно долгое время: по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца. Поэтому их индексация просто необходима, чтобы доходы нуждающихся получателей не обесценила инфляция.

Таким образом, соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, которые были назначены до 1 января 2025 года, в этом году повысят на 6,5%. Остальных выплат, в том числе в связи с беременностью, уходом за ребенком и потерей работы, это не коснется.