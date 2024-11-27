"Съела" ли инфляция пенсионные накопления казахстанцев за 26 лет

С 1998 года накопленная доходность пенсионных накоплений в ЕНПФ составила 932,52% при инфляции за тот же период 810,7%. На сколько инвестдоход превышает взносы самих казахстанцев, читайте на NUR.KZ.

Из зарплат трудящихся казахстанцев удерживают обязательные пенсионные взносы и перечисляют их в Единый накопительный пенсионный взнос (ЕНПФ). Пенсионные накопления хранятся там, пока не придет время выхода на пенсию.

Таким образом, деньги могут пролежать на пенсионном счете ни один десяток лет. Но лежат они не "мертвым грузом", а вкладываются управляющими пенсионными активами в различные финансовые инструменты для защиты от инфляции.

В результате их деятельности, как сообщают в ЕНПФ, чистый инвестиционный доход казахстанцев за 10 месяцев 2024 года составил порядка 2,4 трлн тенге, что на 92,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом за счет инвестирования обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ) вкладчикам и получателям поступил чистый инвестиционный доход в размере более 2,3 трлн тенге, что превышает объем этих взносов, составивший 2,1 трлн тенге.

"Такая тенденция опережения роста чистого инвестиционного дохода над объемом взносов наблюдается с августа 2024 года", – отмечают в Едином накопительном пенсионном фонде.

При этом чистый инвестиционный доход по новым обязательным пенсионным взносам работодателя (ОПВР), перечисление которых началось только в феврале 2024 года, составил 12,6 млрд тенге при объеме взносов более чем 181,9 млрд тенге.

Таким образом, доходность пенсионных активов ЕНПФ, образованных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, под управлением Национального Банка РК с начала года составила 12,67%, а за последние 12 месяцев – 14,88% при инфляции в размере 8,5%. А доход от ОПВР достиг 11%.

Накопленная инвестиционная доходность в долгосрочном периоде также превышает инфляцию. С момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году на 1 ноября 2024 года, то есть за более чем 26 лет, нарастающим итогом она составила 932,52% при инфляции за весь период 810,7%.

Инвестиционная доходность между тем складывается из доходов в виде вознаграждения по различным финансовым инструментам (ценным бумагам, вкладам и другим операциям), их рыночной и валютной переоценки и так далее. Для сохранности пенсионных активов управляющие постоянно диверсифицируют инвестиционный портфель.

Каждый вкладчик ЕНПФ между тем может отслеживать свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении фонда.