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Рост цен вновь ускорился в Казахстане

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Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Инфляция в Казахстане ускорила свои темпы. По итогам октября товары и услуги в стране стали дороже на 8,5%, чем год назад. Что сильнее всего выросло в цене, узнали журналисты NUR.KZ.

В августе и сентябре инфляция в Казахстане постепенно снижалась, сначала до 8,4%, а затем до 8,3%. Однако, как сообщает Бюро национальной статистики (БНС), октябрь прервал эту тенденцию – рост цен снова ускорился и теперь составил 8,5% годовых.

Примечательно, что ускорение произошло в первую очередь за счет роста цен на непродовольственные товары и платные услуги, которые за месяц подорожали на 1% и 1,4% соответственно, тогда как продукты питания показали прирост лишь на 0,4%.

По итогу годовой рост цен на продовольственные товары составил 4,9%, на непродовольственные товары – 7,8%, а в сфере услуг – 14,3%.

                                                            Рост цен в Казахстане
(октябрь 2024)
за месяц за год
Общая инфляция 0,9% 8,5%
Продовольственные товары 0,4% 4,9%
Непродовольственные товары 1,0% 7,8%
Платные услуги 1,4% 14,3%
По данным Бюро национальной статистики

За месяц сильно выросли тарифы на холодную воду (на 25%). Также подорожало водоотведение (на 5,3%), содержание жилья (на 1%), электроэнергия и горячая вода (по 0,6%). Сильно выросли цены на услуги железнодорожного пассажирского транспорта (на 13%) и сотовой связи (на 5%).

Среди непродовольственных товаров в октябре отмечен сильный рост цен на дрова (плюс 4,7%) и каменный уголь (плюс 1,1%). Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь – на 0,9%, а строительные материалы и товары личного пользования – по 0,4%.

Среди продуктов питания рекордсменом стали огурцы – плюс 9,7% за месяц. Следом идут помидоры – 8,6%, лимоны – 7%, апельсины – 6,7%, а также соль – 6,5%, яйца – 3,2% и подсолнечное масло – 2,4%.

При этом снижение цен отмечено на морковь на 10%, виноград – на 5,7%, яблоки – на 3,4%, свеклу – на 3,2%, лук репчатый – на 2,8%, картофель – на 2,1%.

В месячном разрезе рекордсменом по росту цен стал Алматы – плюс 1,7%. На втором месте оказалась Западно-Казахстанская область – плюс 1,3%, а третье делят область Улытау и Северо-Казахстанская область – по 1,1% в каждом регионе.

Примечательно, что согласно данным БНС, в годовом разрезе лидерство занимает Астана – 10,2%. Следом идет Мангистауская область – 9,7%, а Алматы расположился лишь на третьем месте, но делит его с Западно-Казахстанской областью – по 9,4% в каждом регионе.

Самая низкая годовая инфляция зафиксирована в Алматинской области – всего 5,8%. Более быстрый рост цен наблюдается в Жамбылской области и в Улытау – по 6,9%. В Шымкенте показатель составил 7,2%.

Рост цен в Казахстане (Октябрь 2024 года)
Регион За месяц За год
Казахстан 0,5% 8,5%
Абай 0,9% 9,2%
Акмолинская 0,9% 8,3%
Актюбинская 0,5% 8,6%
Алматинская 0,7% 5,8%
Атырауская 0,7% 8,7%
Западно-Казахстанская 1,3% 9,4%
Жамбылская 0,6% 6,9%
Жетісу 0,5% 8,1%
Карагандинская 0,8% 8,7%
Костанайская 0,6% 7,4%
Кызылординская 0,6% 8,4%
Мангистауская 0,8% 9,7%
Павлодарская 0,4% 8,5%
Северо-Казахстанская 1,1% 9,0%
Туркестанская 0,6% 7,7%
Ұлытау 1,1% 6,9%
Восточно-Казахстанская 0,7% 9,1%
Астана 0,4% 10,2%
Алматы 1,7% 9,4%
Шымкент 0,7% 7,2%
По данным Бюро национальной статистики

За год сильнее всего цены выросли на жилищные услуги (на 16,3% в среднем). При этом тарифы на вывоз мусора подорожали аналогично, а вот другие услуги выросли в цене сильнее:

  • горячая вода– на 18,1%;
  • электроэнергия – на 22,9%;
  • водоотведение – на 26,9%;
  • отопление центральное – 33,6%;
  • холодная вода – на 60,3%.

Напомним, месяцем ранее также именно рост цен в сфере платных услуг сделал Казахстан одним из лидеров по темпам инфляции в Евразийском экономическом союзе.

Среди непродовольственных товаров стоит отметить годовой рост цен на обувь (на 11,9%), одежду (на 10%), на газ (на 11,1%) и твердое топливо (на 10,1%). При этом бензин за год подорожал лишь на 0,4%, а значит, можно по-прежнему заявлять, что цены на него в Казахстане остаются самыми низкими в Евразийском экономическом союзе.

Среди продуктов питания за год сильно подорожали яйца – на 9,4%, молочные продукты – на 5,3%, а также хлебобулочные изделия и крупы – на 4,7%. Фрукты и овощи выросли в цене на 4,2%, а мясо – на 3,5%.

При этом на текущий момент сахар стоит сразу на 5% дешевле, чем в октябре 2023 года.

Таким образом, можно отметить, что инфляция снова начала ускоряться в Казахстане, но происходит это в первую очередь из-за планового повышения цен на коммунальные услуги. 

Напомним, в стране действует программа "Тарифы в обмен на инвестиции", которая позволяет поставщикам услуг повышать тарифы в обмен на улучшение инфраструктуры в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181800-rost-cen-vnov-uskorilsya-v-kazahstane/

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