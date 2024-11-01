Рост цен вновь ускорился в Казахстане

Инфляция в Казахстане ускорила свои темпы. По итогам октября товары и услуги в стране стали дороже на 8,5%, чем год назад. Что сильнее всего выросло в цене, узнали журналисты NUR.KZ.
В августе и сентябре инфляция в Казахстане постепенно снижалась, сначала до 8,4%, а затем до 8,3%. Однако, как сообщает Бюро национальной статистики (БНС), октябрь прервал эту тенденцию – рост цен снова ускорился и теперь составил 8,5% годовых.
Примечательно, что ускорение произошло в первую очередь за счет роста цен на непродовольственные товары и платные услуги, которые за месяц подорожали на 1% и 1,4% соответственно, тогда как продукты питания показали прирост лишь на 0,4%.
По итогу годовой рост цен на продовольственные товары составил 4,9%, на непродовольственные товары – 7,8%, а в сфере услуг – 14,3%.
|Рост цен в Казахстане
(октябрь 2024)
|за месяц
|за год
|Общая инфляция
|0,9%
|8,5%
|Продовольственные товары
|0,4%
|4,9%
|Непродовольственные товары
|1,0%
|7,8%
|Платные услуги
|1,4%
|14,3%
|По данным Бюро национальной статистики
За месяц сильно выросли тарифы на холодную воду (на 25%). Также подорожало водоотведение (на 5,3%), содержание жилья (на 1%), электроэнергия и горячая вода (по 0,6%). Сильно выросли цены на услуги железнодорожного пассажирского транспорта (на 13%) и сотовой связи (на 5%).
Среди непродовольственных товаров в октябре отмечен сильный рост цен на дрова (плюс 4,7%) и каменный уголь (плюс 1,1%). Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь – на 0,9%, а строительные материалы и товары личного пользования – по 0,4%.
Среди продуктов питания рекордсменом стали огурцы – плюс 9,7% за месяц. Следом идут помидоры – 8,6%, лимоны – 7%, апельсины – 6,7%, а также соль – 6,5%, яйца – 3,2% и подсолнечное масло – 2,4%.
При этом снижение цен отмечено на морковь на 10%, виноград – на 5,7%, яблоки – на 3,4%, свеклу – на 3,2%, лук репчатый – на 2,8%, картофель – на 2,1%.
В месячном разрезе рекордсменом по росту цен стал Алматы – плюс 1,7%. На втором месте оказалась Западно-Казахстанская область – плюс 1,3%, а третье делят область Улытау и Северо-Казахстанская область – по 1,1% в каждом регионе.
Примечательно, что согласно данным БНС, в годовом разрезе лидерство занимает Астана – 10,2%. Следом идет Мангистауская область – 9,7%, а Алматы расположился лишь на третьем месте, но делит его с Западно-Казахстанской областью – по 9,4% в каждом регионе.
Самая низкая годовая инфляция зафиксирована в Алматинской области – всего 5,8%. Более быстрый рост цен наблюдается в Жамбылской области и в Улытау – по 6,9%. В Шымкенте показатель составил 7,2%.
|Рост цен в Казахстане (Октябрь 2024 года)
|Регион
|За месяц
|За год
|Казахстан
|0,5%
|8,5%
|Абай
|0,9%
|9,2%
|Акмолинская
|0,9%
|8,3%
|Актюбинская
|0,5%
|8,6%
|Алматинская
|0,7%
|5,8%
|Атырауская
|0,7%
|8,7%
|Западно-Казахстанская
|1,3%
|9,4%
|Жамбылская
|0,6%
|6,9%
|Жетісу
|0,5%
|8,1%
|Карагандинская
|0,8%
|8,7%
|Костанайская
|0,6%
|7,4%
|Кызылординская
|0,6%
|8,4%
|Мангистауская
|0,8%
|9,7%
|Павлодарская
|0,4%
|8,5%
|Северо-Казахстанская
|1,1%
|9,0%
|Туркестанская
|0,6%
|7,7%
|Ұлытау
|1,1%
|6,9%
|Восточно-Казахстанская
|0,7%
|9,1%
|Астана
|0,4%
|10,2%
|Алматы
|1,7%
|9,4%
|Шымкент
|0,7%
|7,2%
|По данным Бюро национальной статистики
За год сильнее всего цены выросли на жилищные услуги (на 16,3% в среднем). При этом тарифы на вывоз мусора подорожали аналогично, а вот другие услуги выросли в цене сильнее:
- горячая вода– на 18,1%;
- электроэнергия – на 22,9%;
- водоотведение – на 26,9%;
- отопление центральное – 33,6%;
- холодная вода – на 60,3%.
Напомним, месяцем ранее также именно рост цен в сфере платных услуг сделал Казахстан одним из лидеров по темпам инфляции в Евразийском экономическом союзе.
Среди непродовольственных товаров стоит отметить годовой рост цен на обувь (на 11,9%), одежду (на 10%), на газ (на 11,1%) и твердое топливо (на 10,1%). При этом бензин за год подорожал лишь на 0,4%, а значит, можно по-прежнему заявлять, что цены на него в Казахстане остаются самыми низкими в Евразийском экономическом союзе.
Среди продуктов питания за год сильно подорожали яйца – на 9,4%, молочные продукты – на 5,3%, а также хлебобулочные изделия и крупы – на 4,7%. Фрукты и овощи выросли в цене на 4,2%, а мясо – на 3,5%.
При этом на текущий момент сахар стоит сразу на 5% дешевле, чем в октябре 2023 года.
Таким образом, можно отметить, что инфляция снова начала ускоряться в Казахстане, но происходит это в первую очередь из-за планового повышения цен на коммунальные услуги.
Напомним, в стране действует программа "Тарифы в обмен на инвестиции", которая позволяет поставщикам услуг повышать тарифы в обмен на улучшение инфраструктуры в стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181800-rost-cen-vnov-uskorilsya-v-kazahstane/