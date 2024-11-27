Сколько казахстанцев уже смогут претендовать на новые пенсионные выплаты

Работодатели перечислили новые пенсионные взносы за 4,4 млн казахстанцев. На их условные счета поступило 170 млрд тенге. Кто сможет претендовать на пенсию за счет ОПВР, узнали журналисты NUR.KZ.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК напомнили, что с 1 января 2024 года в Казахстане началось поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников.

Ставка ОПВР с каждым этапом увеличивается: если в этом году она составляла 1,5% от дохода работника, то в 2025 – вырастет до 2,5%, а к 2028 – до 5%. При этом, как отмечают в Минтруда, расходы работодателя по уплате нового взноса отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Но представители бизнеса утверждают, что это не сильно уменьшает расходы.

Уплата ОПВР между тем осуществляется на условные счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года. Накопления за счет нового взноса позволят обеспечить их в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

То есть, как объясняют в ведомстве, данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, пенсии которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Они будут складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих взносов, а также условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Таким образом, за девять месяцев 2024 года работодатели перечислили новые обязательные пенсионные взносы в пользу 4,4 млн работников на сумму 170 млрд тенге.

Отметим, что перечисление и хранение ОПВР на условных счетах в ЕНПФ означает, что эти деньги не являются собственностью казахстанцев, как пенсионные накопления за счет их собственных взносов, хранящихся на индивидуальных счетах.

Это значит, что условные накопления нельзя унаследовать и изъять на личные цели. Но накопленная за счет нового взноса сумма не будет влиять на продолжительность выплаты.