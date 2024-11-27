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Сколько казахстанцев уже смогут претендовать на новые пенсионные выплаты

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Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работодатели перечислили новые пенсионные взносы за 4,4 млн казахстанцев. На их условные счета поступило 170 млрд тенге. Кто сможет претендовать на пенсию за счет ОПВР, узнали журналисты NUR.KZ.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК напомнили, что с 1 января 2024 года в Казахстане началось поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников.

Ставка ОПВР с каждым этапом увеличивается: если в этом году она составляла 1,5% от дохода работника, то в 2025 – вырастет до 2,5%, а к 2028 – до 5%. При этом, как отмечают в Минтруда, расходы работодателя по уплате нового взноса отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Но представители бизнеса утверждают, что это не сильно уменьшает расходы.

Уплата ОПВР между тем осуществляется на условные счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года. Накопления за счет нового взноса позволят обеспечить их в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

То есть, как объясняют в ведомстве, данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, пенсии которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Они будут складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих взносов, а также условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Таким образом, за девять месяцев 2024 года работодатели перечислили новые обязательные пенсионные взносы в пользу 4,4 млн работников на сумму 170 млрд тенге.

Отметим, что перечисление и хранение ОПВР на условных счетах в ЕНПФ означает, что эти деньги не являются собственностью казахстанцев, как пенсионные накопления за счет их собственных взносов, хранящихся на индивидуальных счетах.

Это значит, что условные накопления нельзя унаследовать и изъять на личные цели. Но накопленная за счет нового взноса сумма не будет влиять на продолжительность выплаты.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2193009-za-skolkih-kazahstancev-postupili-novye-pensionnye-vznosy/

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