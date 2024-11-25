Сколько пенсионных накоплений было удержано из зарплат казахстанцев

С начала года в ЕНПФ поступило 2 трлн тенге за счет обязательных пенсионных взносов, удерживаемых из зарплат казахстанцев. Общий объем накоплений достиг 21,6 трлн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), на счетах граждан накопилось порядка 21,6 трлн тенге. С начала года сумма выросла на 3,7 трлн тенге, а за год – сразу на 4,4 трлн тенге.

Важно учесть, что значительная часть накоплений формируется в ЕНПФ из взносов. Так, за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) на условные счета граждан с начала года "упало" более 194,9 млрд тенге.

Больше всего средств поступает за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые уплачиваются с зарплаты каждого официально трудоустроенного гражданина. С начала года на них пришлось порядка 2 трлн тенге.

Еще 94,5 млрд тенге на счета в ЕНПФ поступили за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и 2,6 млрд тенге – добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Сильнее всего общая сумма ЕНПФ при этом увеличивается благодаря инвестиционному доходу от вложений активов фонда в различные финансовые инструменты. С начала года управляющие деньгами фонда принесли казахстанцам порядка 2,4 трлн тенге.

Однако стоит помнить, что главная задача ЕНПФ заключается не в постоянном накоплении, а в своевременных пенсионных выплатах гражданам.

За 10 месяцев 2024 года фонд осуществил выплаты и переводы на общую сумму в 990 млрд тенге:

единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение – 429,1 млрд тенге ;

; выплаты по возрасту – 171,6 млрд тенге . Средний размер накопительной пенсии составляет 33 865 тенге, а максимальный – 945 752 тенге ;

. Средний размер накопительной пенсии составляет а максимальный – ; выплаты по наследству – 50,3 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы страны – 33,9 млрд тенге;

выплаты лицам с инвалидностью – более 2,5 млрд тенге ;

; выплаты на погребение – 8,4 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – более 294,1 млрд тенге.

Деятельность ЕНПФ может вызывать вопросы у некоторых граждан, которые не всегда понимают, как работает фонд. При этом такие ситуации неизбежно порождают мифы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Некоторые из них эксперты недавно развеяли.