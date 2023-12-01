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Сколько заработали на пенсионных накоплениях казахстанцев с начала года

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Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За 10 месяцев 2023 года инвестиционный доход от пенсионных активов казахстанцев составил порядка 1,23 трлн тенге. Это почти на 90% больше, чем было годом ранее. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

По состоянию на 1 ноября в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) хранилось более 17,2 трлн тенге. Эта сумма сформировалась не только за счет пенсионных взносов казахстанцев, но и благодаря инвестиционной деятельности управляющих накоплениями.

Так, например, по данным ЕНПФ, за 10 месяцев 2023 года им удалось дополнительно заработать 1,23 трлн тенге это сразу на 89,3% больше, чем было годом ранее. Доходность Национального банка, как основного управляющего, с начала года составила 7,98% против накопленной за это же время инфляции в размере 7,9%

Такой инвестиционный доход сложился из вознаграждения по различным ценным бумагам и вкладам, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют, изменения рыночной стоимости активов и так далее.

Напомним, Национальный банк активно инвестирует пенсионные активы казахстанцев в самые разные финансовые инструменты, в том числе и в государственные ценные бумаги (ГЦБ) других стран.

Так, например, согласно отчету по инвестиционному управлению пенсионными активами, в октябре управляющий инвестировал более 369 млрд тенге в ГЦБ таких государств как:

  • США – 228,3 млрд тенге;
  • Филиппины – 19,1 млрд тенге;
  • Чили – 18,1 млрд тенге;
  • Оман – 14,3 млрд тенге;
  • Саудовская Аравия – 7,2 млрд тенге;
  • Румыния – 4,8 млрд тенге;
  • Эмират Шарджа (ОАЭ) – 3,8 млрд тенге;
  • Венгрия – 3,8 млрд тенге.

Помимо этого было инвестировано 70 млрд тенге в ГЦБ Министерства финансов Казахстана. Ожидается, что государственные ценные бумаги других стран принесут доходность в размере 5,61% годовых, а инвестиции в отечественные ГЦБ – 12,87%.

В целом же, инвестиционный доход со дня основания самой накопительной пенсионной системы в 1998 году на 1 ноября 2023 года превысил 9,02 трлн тенге. Накопленная доходность за весь период с нарастающим итогом составила 798,74%, а накопленная инфляция – 739,53%.

Таким образом, несмотря на высокие показатели инфляции, пенсионные активы казахстанцев не обесцениваются, а граждане получают чистый доход на свои счета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2048560-skolko-zarabotali-na-pensionnyh-nakopleniyah-kazahstantsev-s-nachala-goda/

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