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Почти до 1 млн тенге выросла максимальная пенсия из ЕНПФ в Казахстане

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Очки лежат на пенсионных деньгах
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За год общая сумма пенсионных накоплений выросла на 3,3 трлн тенге. Увеличились и выплаты по возрасту: средняя – до 34 162 тенге, а максимальная – почти до 1 млн тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Помимо государственной пенсии, казахстанцы, при наличии накоплений, могут рассчитывать на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

По состоянию на 1 февраля 2024 года общая сумма накоплений, по данным фонда, выросла на 3,3 трлн тенге (на 21,9%) за год и превысила 18,1 трлн тенге. При этом сумма продолжает увеличиваться.

Всего за январь средств стало больше сразу на 240,5 млрд тенге. Значительная часть этой суммы поступила за счет пенсионных взносов – 187,7 млрд тенге. При этом впервые вклад в нее внес новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) – на него пришлось более 1,1 млрд тенге.

На обязательные пенсионные взносы (ОПВ) пришлось 93,7% всей суммы, то есть более 175,9 млрд тенге. За счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) поступило более 10,3 млрд тенге, а за счет добровольных (ДПВ) – 291 млн тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ с начала года, составил более 109,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что выросли не только поступления в ЕНПФ, но и выплаты, которые получают казахстанцы. Как сообщили в фонде, сумма средней ежемесячной выплаты в связи с достижением пенсионного возраста в январе составила 34 162 тенге – это на 6,62% больше, чем было годом ранее.

А вот максимальная пенсия из ЕНПФ выросла сразу на 27,34% – с 742 692 тенге до 945 752 тенге. Напомним, размер данной выплаты зависит от количества пенсионных накоплений вкладчика – чем их больше, тем на большую сумму может рассчитывать получатель.

Всего за первый месяц 2024 года ЕНПФ выплатил более 63,4 млрд тенге:

  • выплаты по возрасту – 15,5 млрд тенге;
  • единовременные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – более 28,6 млрд тенге;
  • переводы в страховые организации – 10,8 млрд тенге;
  • выплаты по наследству – 4,4 млрд тенге;
  • выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана –2,8 млрд тенге;
  • выплаты на погребение – 966,9 млн тенге;
  • выплаты по инвалидности – 280,4 млн тенге.

Напомним, в январе Национальный банк РК, как управляющий пенсионными активами ЕНПФ, инвестировал накопления казахстанцев в облигации холдинга "Байтерек", которые затем пойдут на закупку железнодорожных вагонов. В будущем все вложения вернутся на счета казахстанцев вместе с процентами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2062990-pochti-do-1-mln-tenge-vyrosla-maksimalnaya-pensiya-iz-enpf-v-kazahstane/

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