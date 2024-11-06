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Приостановка выплат работающим пенсионерам: министр Жакупова рассказала, кто автор идеи

Опубликовано:

Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге кабмина ответила на критику граждан в части реформирования пенсионной системы, передает корреспондент NUR.KZ.

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Светлана Жакупова заявила, что ее слова "вырвали из контекста" и подали под лозунгами, что "Жакупова хочет лишить казахстанцев пенсии".

"Я вообще не проговаривала, чтобы у состоявшихся пенсионеров приостанавливать выплаты и не выплачивать им пенсии. Нужно правильно доносить информацию.

Во-первых, говорилось о праве раннего выхода и отложенного выхода. И говорилось так, что если человек откладывает выход и желает работать, тогда ему пенсию не назначат. Это говорит о том, что состоявшимся пенсионерам приостанавливать выплаты, если они работают. Нет, конечно, это только будущее, то, когда человек достигнет пенсионного возраста, и у него это права выбора будет", - добавила она.

Позже министр сообщила, что у казахстанцев в будущем может появиться право отложенного или раннего выхода на пенсию.

"Без предупреждения казахстанского общества никто не будет принимать решения. Мы совместно с обществом будем обсуждать и принимать такое решение. То, что касается состоявшихся пенсионеров - они как получали пенсии, так и будут продолжать. Никто не имеет права их приостанавливать", - уточнила глава Минтруда.

Отвечая же на вопрос, кто автор этой идеи, министр сказала следующее: "Наверное, для страны хватит одной Жакуповой, чтобы говорить и писать в ее адрес комментарии. Если я сейчас еще назову фамилию эксперта, чтобы вы нападали на него… этого не будет. Автор - Жакупова".

Напомним, в начале ноября глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы. В частности, речь шла о приостановке выплаты трудящимся пенсионерам.

Однако предложение министра труда и социальной защиты населения встретило критику со стороны аналитиков - подобное решение, по их мнению, будет нарушать права казахстанцев, работающих в пенсионном возрасте.

Ранее Жакупова рассказала, что нужно делать казахстанцам, чтобы получать адекватную пенсию в будущем.

Кроме того, она сообщила, что с 2031 года женщины в Казахстане будут выходить на пенсию в 63 года, и объяснила, как быть тем, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Напомним, Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2183754-rabotayushchim-pensioneram-mogut-priostanovit-pensii-zhakupova-rasskazala-kto-avtor-idei/

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