Право раннего выхода на пенсию могут ввести в Казахстане

С 2031 года женщины в Казахстане будут выходить на пенсию в 63 года. Как быть тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, в интервью NUR.KZ рассказала глава Минтруда Светлана Жакупова.

Как отметила министр, в ведомстве рассматривают вопрос о внедрении такого инструмента, как право раннего выхода и отложенного выхода на пенсию.

"Есть такие понятия, как "белые воротнички" – это те, кто занимается умственным трудом и часто не хочет уходить на пенсию, держась за свою работу. И "синие воротнички", которые физически не могут и не хотят продолжать работать. И вот тут возможен баланс: кто не хочет уходить на пенсию – остается работать, и ему не будут выплачивать пенсию из госбюджета. Пенсию будет получать тот, кто решил использовать право раннего выхода на пенсию. В международной практике это есть. Что касается Казахстана, то все зависит от возможностей бюджета", — проинформировала Светлана Жакупова.

Она также ответила на вопрос о своем отношении к выходу на пенсию в возрасте 63 лет, ведь эта участь коснется и ее.

"Меня это не пугает. К тому же, не думаю, что смогу перестать работать и, скорее всего, продолжу научную и преподавательскую деятельность", — высказалась Жакупова.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.