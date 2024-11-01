Когда в Алматы и в Таразе люди будут получать одинаковые зарплаты, рассказала Жакупова

Министр труда и соцзащиты населения прокомментировала вопрос о большом разрыве в уровне зарплат между регионами и мегаполисами. В интервью NUR.KZ она рассказала, какие меры могут сократить разницу.

Светлана Жакупова отметила, что Министерство труда и соцзащиты сейчас работает над решениями, которые должны привести к тому, чтобы люди одной профессии и компетенции получали одинаковую зарплату, будь то в Алматы или в Таразе.

"Как известно, в Казахстане сегодня реализуется 755 инвестиционных проектов на сумму 33 трлн тенге, собрав всю информацию по ним, мы разработали Инновационный навигатор проектов. В этом навигаторе при нажатии в один клик можно получить всю информацию о населенном пункте, в котором реализуется проект, о количестве проживающих на его территории, качестве рабочей силы.

В случае, если среди местных жителей не находится специалистов с необходимыми компетенциями, то организуются иные формы привлечения ресурсов из других регионов – из числа тех же безработных, которые ищут такую зарплату, какую платят в больших городах", — сообщила министр.

По ее словам, через такие инструменты ведомство намерено выравнивать ситуацию. Кроме того, платформа позволит формировать заказ на подготовку кадров для конкретных проектов.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.