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Что делать казахстанцам, чтобы получать в старости адекватную пенсию, объяснили в Минтруда

Опубликовано:

Светлана Жакупова
Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Чтобы получать адекватную пенсию в будущем, казахстанцам достаточно следовать ряду важных правил. Каким именно, в интервью NUR.KZ рассказала министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова.

Министр Светлана Жакупова считает, что казахстанской молодежи следует заранее позаботиться о достойной старости.

"Для того, чтобы получать в будущем адекватную пенсию, нужно знать главное — не получать зарплату в конвертах, развивать профессиональные компетенции, улучшать условия труда, чтобы зарабатывать больше. О пенсии нужно думать с раннего возраста, буквально с 18 лет, как только человек пришел на рынок труда. Расчеты показывают, что если человек 40 лет на рынке труда и имеет отчисления, то и базовая пенсионная выплата высокая, соответственно и накоплений достаточно, чтобы рассчитывать на достойную старость", — отметила Жакупова.

При этом выплаты из ЕНПФ для тех, кто достиг пенсионного возраста, будут осуществляться без ограничений, добавила министр.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181281-chto-delat-kazahstancam-chtoby-poluchat-v-starosti-adekvatnuyu-pensiyu-obyasnili-v-mintruda/

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