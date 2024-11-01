Что делать казахстанцам, чтобы получать в старости адекватную пенсию, объяснили в Минтруда

Чтобы получать адекватную пенсию в будущем, казахстанцам достаточно следовать ряду важных правил. Каким именно, в интервью NUR.KZ рассказала министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова.

Министр Светлана Жакупова считает, что казахстанской молодежи следует заранее позаботиться о достойной старости.

"Для того, чтобы получать в будущем адекватную пенсию, нужно знать главное — не получать зарплату в конвертах, развивать профессиональные компетенции, улучшать условия труда, чтобы зарабатывать больше. О пенсии нужно думать с раннего возраста, буквально с 18 лет, как только человек пришел на рынок труда. Расчеты показывают, что если человек 40 лет на рынке труда и имеет отчисления, то и базовая пенсионная выплата высокая, соответственно и накоплений достаточно, чтобы рассчитывать на достойную старость", — отметила Жакупова.

При этом выплаты из ЕНПФ для тех, кто достиг пенсионного возраста, будут осуществляться без ограничений, добавила министр.

Напомним, глава Минтруда Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.