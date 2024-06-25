За казахстанцев стали чаще платить новые пенсионные взносы

Количество условных счетов казахстанцев, на которые поступает новый пенсионный взнос, достигло почти 3,8 млн единиц. Общая сумма накоплений превысила 77,5 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 2024 года в Казахстане появился обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). За счет него начали формировать общие условные накопления, которые в будущем будут направлены на новые пожизненные пенсионные выплаты.

Таким образом, накопления за счет ОПВР не являются собственностью вкладчиков. Их нельзя унаследовать или изъять.

Новый пенсионный взнос, уплачиваемый за счет работодателей, между тем вводится поэтапно – его размер с каждым годом будет увеличиваться, пока не достигнет 5% от зарплаты работника.

Первые поступления на условные пенсионные счета казахстанских вкладчиков были проведены еще в феврале. А спустя несколько месяцев количество казахстанцев, за которых работодатели платят новый пенсионный взнос, выросло в несколько раз.

Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 июня 2024 года в стране было зарегистрировано 3 799 272 условных пенсионных счета, на которые поступают ОПВР. Для сравнения: в феврале насчитывалось только 269 024 счета.

Количество условных пенсионных счетов. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Примечательно, что сумма накоплений растет намного быстрее. Если в феврале на условных счетах хранилось чуть более 1,1 млрд тенге, то к 1 июня сумма превысила 77,5 млрд тенге.

Получается, что в среднем на каждого вкладчика с условным пенсионным счетом пока приходится примерно по 20 401 тенге.

Сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВР. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Что касается регионального разреза, то главным лидером и по количеству условных пенсионных счетов, и по сумме накоплений является Алматы. Здесь зарегистрировано 732 925 счетов с общей суммой 17,6 млрд тенге.

Следом идет Астана – 383 793 счета для ОПВР, на которых хранится почти 10 млрд тенге. А замыкает тройку лидеров Карагандинская область – 306 194 счета и 6,1 млрд тенге. В Шымкенте зафиксировано 238 368 счетов почти на 4 млрд тенге.

Меньше всего условных пенсионных счетов зарегистрировано в области Ұлытау – 439 единиц и 14,8 млн тенге.

Сумма накоплений и количество условных счетов в региональном разрезе. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, постоянный рост количества условных счетов может говорить о том, что все больше казахстанских работодателей начинают исполнять свои обязанности уплате ОПВР.

Напомним, новый пенсионный взнос был введен для того, чтобы в будущем заменить солидарную часть государственной пенсии, на которую могут претендовать только пенсионеры со стажем до 1998 года.