1,5 млн тенге на жилье от государства: новая онлайн-услуга появилась в Казахстане

Некоторые казахстанцы могут получить жилищный сертификат на 1,5 млн тенге. Теперь подать заявку на его получение можно на портале "Электронного правительства". Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Для некоторых казахстанцев даже льготная ипотека может оказаться не "по карману". Особенно в тяжелой ситуации находятся граждане из некоторых социально уязвимых слоев населения.

Специально для нуждающихся граждан, стоящих в очереди на жилье от государства, в Казахстане ввели жилищные сертификаты на 1,5 млн тенге. Эти средства можно использовать для оплаты первоначального взноса по некоторым ипотечным программам. Возвращать их не нужно.

Между тем услуга по подаче заявки на получение сертификата стала доступна на портале "Электронного правительства". Чтобы получить жилищную помощь, казахстанцы должны пройти несколько простых шагов:

авторизоваться на портале "Электронного правительства" и зайти в раздел "Недвижимость – Жилищные отношения"; выбрать из перечня услугу "Выдача жилищных сертификатов" и заполнить необходимые поля; подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП); ознакомиться с результатом услуги в личном кабинете на цифровой платформе Kezekte.

Жилищный сертификат предоставляется как социальная помощь при следующих условиях:

у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи средний доход за последние 6 месяцев не превышает установленный предел от трудовой или предпринимательской деятельности;

средний доход не учитывает пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и другие обязательные отчисления;

в рассмотрение включаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях до 23 лет.

Напомним, ранее прием заявок на получение жилищных сертификатов в рамках одной из льготных ипотек стартовал в Алматы. Аналогичную помощь планируют запустить и для жителей Астаны