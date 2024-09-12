Еще две ипотеки на новых условиях перезапустят в Казахстане

В Казахстане планируют в 2025 году перезапустить еще две жилищные программы: "Ұмай" и "Зеленая ипотека". Ограничений по наличию жилья у заемщиков по ним не будет. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В начале 2025 года в Казахстане, как заявили в "Отбасы банке", планируется запустить две ипотечные программы:

женская ипотека "Ұмай";

"Зеленая ипотека".

Стоит отметить, что обе программы ранее уже действовали в Казахстане. Первая рассчитана на работающих казахстанок, а вторая – на тех, кто готов покупать энергоэффективные дома.

Как отметили в банке, для участия в этих программах необходимо иметь минимальный первоначальный взнос в размере всего от 20%. При этом потенциальным участницам ипотеки "Ұмай", которые проживают в регионах, достаточно будет иметь на депозите в "Отбасы банке" лишь 15% от суммы.

Отмечается, что максимальная сумма займа по обеим программам будет равна 50 млн тенге. Кредит можно будет взять на покупку недвижимости или на ремонт. При этом каких-либо ограничений по наличию жилья у заемщиков не будет.

Подробнее о новых условиях покупки жилой недвижимости по программам "Ұмай" и "Зеленая ипотека" банк сообщит дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время ожидается перезапуск еще двух льготных ипотечных программ на более выгодных условиях, чем ранее.