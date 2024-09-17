Что может помешать казахстанцам выгодно продать квартиру, рассказали специалисты

При поиске жилья покупатели в первую очередь смотрят на цену, расположение и возможность покупки в ипотеку. Но есть и прочие факторы, которые могут их отпугнуть. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По словам специалистов, препятствием для продажи квартиры могут стать неприятные запахи, беспорядок, видимые дефекты и неузаконенная перепланировка.

Эксперты отмечают, что негативное влияние на потенциальных покупателей может оказать недоброжелательное поведение продавца, наличие нескольких владельцев или продажа по доверенности.

Согласно источнику, важными факторами при выборе жилья являются благоустройство двора, наличие огороженной территории, детских площадок и парковки.

Продажа жилья может оказаться долгим процессом по разным причинам. Иногда это приводит к тому, что продавцу приходится снижать стоимость ради более быстрого поиска покупателя.

Как сообщает портал Krisha.kz, согласно опросу специалистов по недвижимости, обычно покупатели "отсеивают" квартиры, которые нельзя купить в ипотеку, имеющие угловое расположение или находятся на первых и последних этажах, с окнами только на север.

Но есть и другие факторы, которые обычно не учитываются продавцами. Но они могут отпугивать большинство желающих приобрести выставленную на продажу квартиру.

Чистота и запахи

Как указывается в источнике, покупатели могут отказаться смотреть квартиру, даже не входя в нее – все дело в наличии неприятного запаха. Особенно если жилье "прокурено".

Также заставленность старой мебелью, коробками, беспорядок и грязь могут отпугнуть желающих купить такую квартиру. Все потому что подобные качества указывают на необходимость серьезного ремонта и денежных затрат для новых владельцев.

"Очень важно, чтобы порядок был не только в квартире, но и в подъезде. В нашей практике были случаи, когда клиенты, зайдя в грязный подъезд, где стоят неприятные запахи, мусор на площадке, отказывались подниматься дальше и смотреть квартиру", – сообщается в источнике.

Переезд. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Видимые дефекты и даже "уникальный" ремонт

Негативные впечатления у покупателей могут создать следы поломок или неисправностей: например, протечки на трубах и кранах, следы изоленты, заклеенные скотчем обои и так далее.

Также серьезные опасения вызывает наличие неузаконенной перепланировки квартиры.

"Бывает так, что квартира покупателям очень нравится, но при изучении документов выясняется, что фактическая планировка отличается от той, что прописана в техпаспорте. Мало кто из покупателей соглашается на сделку, если перепланировка не узаконена. Особенно если оформляется ипотека – банки не берут в качестве залога такое жилье", – отмечают специалисты.

Еще одним отпугивающим фактором может оказаться нестандартное дизайнерское решение в ремонте: яркие цвета с изобилием различных элементов (лепнина, многоступенчатые потолки и так далее), необычные планировки.

Поэтому перед продажей следует провести косметический ремонт, исправить явные дефекты и подготовить документы. Потратив небольшую сумму, можно продать квартиру еще выгоднее.

Поведение продавца

"Причиной отказа от сделки может стать сам продавец. Чаще всего это недоброжелательное отношение, отказ отвечать на вопросы во время просмотра квартиры. Особенно отпугивают покупателей споры между супругами, когда один хочет продать квартиру, а второй нет и тому подобное", – сообщают специалисты.

Покупка жилья. Иллюстративное фото: sukanya sitthikongsak/Getty Images

При этом большая часть покупателей точно откажутся от сделки, если у жилья имеется несколько владельцев (особенно если они не ладят между собой).

А почти 90% покупателей, как указывается в источнике, откажутся при продаже квартиры по доверенности или в случае продажи только доли жилья.

Важны и особенности двора

Как указывается в источнике, актуальным запросом покупателей в текущих реалиях является наличие огороженного двора, современной детской и спортивной площадок, а также хорошее благоустройство придомовой территории.

"Покупатели могут отказаться от просмотра квартиры, если внутренний двор их не устраивает. Особенно если это семья с детьми.

Немаловажную роль играет и наличие парковки для авто. Наличие подземного паркинга особенно важно в Астане, где холодные зимы, – машины замерзают на улице и не заводятся", – сообщают специалисты.

Также среди причин отказа в покупке могут встречаться проживание квартирантов и даже развод владельцев.

Ранее мы рассказывали, как не потерять деньги при ремонте квартиры в Казахстане.