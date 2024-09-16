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Какую максимальную базовую пенсию получают в Казахстане

Опубликовано:

Пенсионерка считает деньги
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года на выплаты базовой пенсии в Казахстане направили 783,6 млрд тенге. Ее средний размер на 1 сентября составил 42 597 тенге, а максимальный – 45 578 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане государственная пенсия делится на базовую и солидарную части. Первая положена всем гражданам, а вторая только тем, у кого есть минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане насчитывается более 2,4 млн пенсионеров. С начала 2024 года из республиканского бюджета им было выплачено пенсий почти на 2,5 трлн тенге:

  • базовая пенсия – 783,6 млрд тенге;
  • солидарную пенсия – 1,7 трлн тенге.

На деле базовая часть пенсии сильно уступает не только по общей сумме, но и по среднему размеру выплаты. По состоянию на 1 сентября он составил 42 597 тенге, тогда как у солидарной – 89 275 тенге. Таким образом, совокупный размер средней пенсионной выплаты из государственного бюджета составил 131 872 тенге.

Впрочем, даже максимальный размер базовой пенсии оказался почти в два раза меньше средней солидарной – в 2024 году он составляет 105% от прожиточного минимума (ПМ), то есть 45 578 тенге.

Но максимальный размер базовой пенсии до 2027 года будет ежегодно увеличиваться из-за повышения доли от ПМ, которая будет учитываться при расчете (например, в 2025 году показатель составит 110%), а также из-за роста самого прожиточного минимума. Однако пока базовая пенсионная выплата занимает лишь малую часть государственной пенсии.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2161819-kakuyu-maksimalnuyu-bazovuyu-pensiyu-poluchayut-v-kazahstane/

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