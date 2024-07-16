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Не запретить, а ограничить: в ЕНПФ прокомментировали предложения по досрочному снятию пенсионных

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телефон с приложение ЕНПФ
Приложение ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ЕНПФ прокомментировали вызвавшие резонанс предложения экспертов по пенсионной системе Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается в пресс-релизе ЕНПФ, ранее выдвинутые предложения группы экспертов по повышению устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана вызвали большое внимание и широкое обсуждение.

При этом стала появляться недостоверная информация и искаженная интерпретация комплексных предложений экспертов, в частности, по вопросам изъятия пенсионных накоплений, подчеркивает ведомство.

"В отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, вызвавшего наибольшее обсуждение, предложения экспертов не содержат рекомендаций по установлению какого-либо запрета", - поясняется в пресс-релизе.

В международной практике присутствует возможность частичного использования своих пенсионных накоплений, в первую очередь, на неотложные медицинские цели. При этом такие изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача - формирование пенсионных накоплений для пенсионного обеспечения в старости, уточняет ведомство.

"В рамках решения ключевой задачи по обеспечению адекватности пенсий, следует разумно ограничить постоянное изъятие накоплений. В настоящее время объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат. Досрочные выплаты не должны стать причиной невысоких пенсионных накоплений у казахстанцев и неадекватной пенсии в будущем, не отвечающей социальным стандартам", - сообщает ЕНПФ,

Эксперты предлагают сохранить право граждан на использование части своих пенсионных накоплений. При этом реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения, уточняется в пресс-релизе.

В ЕНПФ добавили, что внесенные предложения направлены на укрепление всех компонентов пенсионного обеспечения, взаимосвязаны и должны учитываться в комплексе, а представители экспертной группы готовы к дальнейшему открытому обсуждению вопросов совершенствования казахстанской пенсионной системы.

Напомним, в конце июня стало известно, что из ЕНПФ изъяли больше денег, чем выплатили пенсионерам в Казахстане.

В это же время казахстанские эксперты предложили укрепить базовую часть государственной пенсии, а также повысить эффективность инвестирования пенсионных активов.

Позднее в июле эксперты из Halyk Finance также сформулировали взгляды по улучшению пенсионной системы Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2134989-ne-zapretit-a-ogranichit-v-enpf-prokommentirovali-predlozheniya-po-dosrochnomu-snyatiyu-pensionnyh/

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