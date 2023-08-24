Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В какие страны вложили пенсионные накопления казахстанцев

Опубликовано:

Деньги, очки, ручка и калькулятор лежат на столе
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев не лежат "мертвым грузом" – их постоянно инвестируют для получения дополнительного дохода. Куда вложили деньги граждан в августе, узнали журналисты NUR.KZ.

Национальный банк РК является одним из управляющих инвестиционным портфелем Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Это значит, что он выбирает куда инвестировать пенсионные накопления казахстанцев и в каком объеме.

По данным ЕНПФ, к 1 августа под управлением Нацбанка находилось почти 16,4 трлн тенге. Часть этих средств были инвестированы в различные финансовые инструменты, в том числе и заграничные.

Напомним, в июле Нацбанк вложил пенсионные активы казахстанцев в государственные ценные бумаги (ГЦБ) других стран, в том числе в Панаму и Марокко.

Согласно новому отчету, в августе управляющий также инвестировал часть пенсионных накоплений в ГЦБ некоторых иностранных государств. Общая сумма инвестиций составила 295,49 млрд тенге:

  • ГЦБ США – 220,8 млрд тенге;
  • ГЦБ Индонезии – более 33,3 млрд тенге;
  • ГЦБ Панамы – 21,3 млрд тенге;
  • ГЦБ Румынии – почти 8,9 млрд тенге;
  • ГЦБ Филиппин – 4,9 млрд тенге;
  • ГЦБ Мексики – 4,4 млрд тенге;
  • ГЦБ Польши – около 1,9 млрд тенге.

Ожидается, что эти вложения принесут доход в 5,41%. Также стоит отметить, что еще 300 млрд тенге Нацбанк в августе вложил в ГЦБ Казахстана. Средневзвешенная доходность этих ценных бумаг составила 13,18%.

Куда вложил деньги Нацбанк.
Инвестиции в ГЦБ государств. Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Всего же с начала года управляющему удалось заработать на инвестициях порядка 782,30 млрд тенге. Доходность составила 5,01% при инфляции в размере 5,8%.

Стоит отметить, что результативность инвестиционной деятельности не стоит оценивать по краткосрочным показателям. Главная цель инвестиций – получить реальный доход в долгосрочной перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2033727-v-kakie-strany-vlozhili-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.