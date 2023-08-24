В какие страны вложили пенсионные накопления казахстанцев

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев не лежат "мертвым грузом" – их постоянно инвестируют для получения дополнительного дохода. Куда вложили деньги граждан в августе, узнали журналисты NUR.KZ.

Национальный банк РК является одним из управляющих инвестиционным портфелем Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Это значит, что он выбирает куда инвестировать пенсионные накопления казахстанцев и в каком объеме.

По данным ЕНПФ, к 1 августа под управлением Нацбанка находилось почти 16,4 трлн тенге. Часть этих средств были инвестированы в различные финансовые инструменты, в том числе и заграничные.

Напомним, в июле Нацбанк вложил пенсионные активы казахстанцев в государственные ценные бумаги (ГЦБ) других стран, в том числе в Панаму и Марокко.

Согласно новому отчету, в августе управляющий также инвестировал часть пенсионных накоплений в ГЦБ некоторых иностранных государств. Общая сумма инвестиций составила 295,49 млрд тенге:

ГЦБ США – 220,8 млрд тенге ;

; ГЦБ Индонезии – более 33,3 млрд тенге ;

; ГЦБ Панамы – 21,3 млрд тенге ;

; ГЦБ Румынии – почти 8,9 млрд тенге ;

; ГЦБ Филиппин – 4,9 млрд тенге ;

; ГЦБ Мексики – 4,4 млрд тенге ;

; ГЦБ Польши – около 1,9 млрд тенге.

Ожидается, что эти вложения принесут доход в 5,41%. Также стоит отметить, что еще 300 млрд тенге Нацбанк в августе вложил в ГЦБ Казахстана. Средневзвешенная доходность этих ценных бумаг составила 13,18%.

Инвестиции в ГЦБ государств. Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Всего же с начала года управляющему удалось заработать на инвестициях порядка 782,30 млрд тенге. Доходность составила 5,01% при инфляции в размере 5,8%.

Стоит отметить, что результативность инвестиционной деятельности не стоит оценивать по краткосрочным показателям. Главная цель инвестиций – получить реальный доход в долгосрочной перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2033727-v-kakie-strany-vlozhili-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/