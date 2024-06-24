Доходность пенсионных накоплений проигрывает росту цен в Казахстане

С начала года доходность пенсионных активов под управлением Нацбанка Казахстана достигла 3,49% при инфляции в 3,5%. Таким образом накопления теряют свою ценность. Подробности читайте на NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане влияет на все сферы жизни казахстанцев. Не обходит она стороной и пенсионные накопления. Чтобы их обезопасить, деньги, которые хранятся на пенсионных счетах, активно инвестируют в различные финансовые инструменты.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 1 июня 2024 года, под управлением Национального банка Казахстана находилось более 19,12 трлн тенге, которые сформировались за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.

Примерно 65,2% этой суммы (12,47 трлн тенге) хранится в национальной валюте, а 34,8% (6,66 трлн тенге) инвестируют в долларах.

Всего же, согласно данным ЕНПФ, Национальный банк РК с начала года достиг доходности пенсионных активов на уровне 3,49%. Это на 0,01 процентного пункта меньше накопленной с начала года инфляции в стране (3,5%). Получается, что накопления казахстанцев, хоть не сильно, но теряют свою ценность.

Примечательно, что Национальный банк РК отдельно инвестирует активы, которые сформированы за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Все средства, то есть 76,96 млрд. тенге, хранятся в национальной валюте, а доходность с начала инвестиционной деятельности достигла 1,14%.

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент пенсионные активы не успевают за инфляцией и постепенно обесцениваются. Однако это не значит, что казахстанцы в итоге действительно потеряют свои накопления – дело в том, что сохранность денег в ЕНПФ гарантируется государством, а при расчете пенсии учитывается и инфляция

Также важно помнить, что инвестиционную деятельность следует оценивать в разрезе минимум одного года. Кратковременные неудачи вполне допустимы, если в конечном итоге будет получен реальный доход, а он, согласно данным ЕНПФ есть – 10,31% за год против накопленной инфляции в 8,5%.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какая доходность у частных компаний

При этом стоит помнить, что пенсионные активы инвестируют и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП), которых на текущий момент в стране насчитывается пять.

Так, в доверительном управлении АО "BCC Invest" находится более 4,5 млрд тенге : 16,87% суммы хранится в долларах, а 83,13% – в тенге. С начала года компания заработала для вкладчиков 152,98 млн тенге и показала доходность в 3,49%.

находится : 16,87% суммы хранится в долларах, а 83,13% – в тенге. С начала года компания заработала для вкладчиков 152,98 млн тенге и показала У АО "Halyk Global Markets" под управлением находится более 3,9 млрд тенге . В национальной валюте инвестируется 69,35% суммы, в долларах – 30,65%, а в евро – 0,0008%. С начала года УИП заработал 122,89 млн тенге и показал доходность в 3,14%.

под управлением находится . В национальной валюте инвестируется 69,35% суммы, в долларах – 30,65%, а в евро – 0,0008%. С начала года УИП заработал 122,89 млн тенге и показал АО "Jusan Invest" управляет суммой, которая превышает 8,5 млрд тенге. В долларах компания хранит 36,99% суммы, а в тенге – 63,01%. С начала 2024 года УИП заработал 288 млн тенге и достиг доходности в 3,69%.

управляет суммой, которая В долларах компания хранит 36,99% суммы, а в тенге – 63,01%. С начала 2024 года УИП заработал 288 млн тенге и достиг В доверительном управлении АО "Сентрас Секьюритиз" находится почти 1,3 млрд тенге. В тенге компания хранит 73,32%, в долларах – 25,01%, а в канадских долларах – 1,67%. С начала 2024 года УИП заработал 73,34 млн тенге и достиг доходности в 6,14%.

находится В тенге компания хранит 73,32%, в долларах – 25,01%, а в канадских долларах – 1,67%. С начала 2024 года УИП заработал 73,34 млн тенге и достиг Под управлением АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 1 июня 2024 года находилось почти 31,3 млрд тенге. В тенге компания хранит 69,08%, в долларах – 30,75%, а в евро – 0,17%. С начала года УИП заработал 879,86 млн тенге и показал доходность 3,3%.

Таким образом, можно отметить, что не все управляющие проиграли темпам роста цен в стране. Но накоплений, которые не потеряли свою ценность, значительно меньше.

Напомним, вкладчики ЕНПФ могут самостоятельно выбрать компанию, которая занималась бы инвестированием частью их пенсионных накоплений. О том, как перевести средства в УИП, мы подробно рассказывали здесь.