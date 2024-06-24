Из ЕНПФ изъяли больше денег, чем выплатили пенсионерам в Казахстане

Выплаты из ЕНПФ за 5 месяцев составили 367,3 млрд тенге. На жилье и лечение вкладчики изъяли 151,5 млрд тенге, а пенсионерам выплатили лишь 81,6 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

После выхода на заслуженный отдых казахстанцы могут получать не только государственную пенсию, но и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), если есть пенсионные накопления

Как сообщили в ЕНПФ, по состоянию на 1 июня 2024 года их общая сумма превысила 19,2 трлн тенге: с начала года прирост составил 7,7%, а за год – 21,5%.

Вся эта сумма сформировалась за счет пенсионных взносов, а также инвестиционной доходности, полученной от управления Национального банка РК и частных управляющих пенсионными активами.

Еще одной задачей ЕНПФ является обеспечение населения выплатами. Так, согласно данным фонда, за пять месяцев текущего года исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации превысили 367,3 млрд тенге.

Значительная часть средств пришлась на единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 151,5 млрд тенге. Следом идут переводы в страховые организации для оформления пенсионного аннуитета – более 90,7 млрд тенге.

Непосредственно на выплаты в связи с достижением пенсионного возраста пришлось лишь 81,6 млрд тенге, что впрочем больше прошлогоднего показателя сразу на 36%. Средний размер пенсии из ЕНПФ составил 33 921 тенге, а максимальный – 945 752 тенге.

Также ЕНПФ в текущем году осуществил:

выплаты по наследству – 23,7 млрд тенге;

выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы страны – более 14,3 млрд тенге;

выплаты лицам с инвалидностью – более 1,3 млрд тенге;

выплаты на погребение – порядка 4,2 млрд тенге.

Напомним, ранее казахстанские эксперты предложили ряд улучшений, которые должны повысить эффективность работы пенсионной системы и обеспечить граждан адекватным уровнем выплат в будущем.