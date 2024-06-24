Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Из ЕНПФ изъяли больше денег, чем выплатили пенсионерам в Казахстане

Опубликовано:

Девушка считает деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выплаты из ЕНПФ за 5 месяцев составили 367,3 млрд тенге. На жилье и лечение вкладчики изъяли 151,5 млрд тенге, а пенсионерам выплатили лишь 81,6 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

После выхода на заслуженный отдых казахстанцы могут получать не только государственную пенсию, но и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), если есть пенсионные накопления

Как сообщили в ЕНПФ, по состоянию на 1 июня 2024 года их общая сумма превысила 19,2 трлн тенге: с начала года прирост составил 7,7%, а за год – 21,5%.

Вся эта сумма сформировалась за счет пенсионных взносов, а также инвестиционной доходности, полученной от управления Национального банка РК и частных управляющих пенсионными активами.

Еще одной задачей ЕНПФ является обеспечение населения выплатами. Так, согласно данным фонда, за пять месяцев текущего года исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации превысили 367,3 млрд тенге.

Значительная часть средств пришлась на единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 151,5 млрд тенге. Следом идут переводы в страховые организации для оформления пенсионного аннуитетаболее 90,7 млрд тенге.

Непосредственно на выплаты в связи с достижением пенсионного возраста пришлось лишь 81,6 млрд тенге, что впрочем больше прошлогоднего показателя сразу на 36%. Средний размер пенсии из ЕНПФ составил 33 921 тенге, а максимальный – 945 752 тенге.

Также ЕНПФ в текущем году осуществил:

  • выплаты по наследству – 23,7 млрд тенге;
  • выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы страны – более 14,3 млрд тенге;
  • выплаты лицам с инвалидностью – более 1,3 млрд тенге;
  • выплаты на погребение – порядка 4,2 млрд тенге.

Напомним, ранее казахстанские эксперты предложили ряд улучшений, которые должны повысить эффективность работы пенсионной системы и обеспечить граждан адекватным уровнем выплат в будущем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2123028-iz-enpf-izyali-bolshe-deneg-chem-vyplatili-pensioneram-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie