Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На сколько выплаты по аннуитету могут превысить пенсионные накопления казахстанца

Опубликовано:

Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сумма выплат по аннуитету может превысить размер переданных в страховую компанию пенсионных накоплений спустя почти 20 лет. Продолжат ли они производиться и в каком объеме, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы могут оформить пенсионные выплаты на несколько лет раньше традиционного возраста выхода на пенсию. Для этого им надо заключить договор пенсионного аннуитета с компанией по страхованию жизни (КСЖ).

В результате КСЖ будет производить застрахованному выплаты. Но, чтобы заключить такой договор, вкладчику Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) нужно иметь пенсионные накопления не ниже определенной суммы и передать их страховщику.

Напомним, что при нехватке средств можно объединить пенсионные накопления близких родственников и оформить два договора пенсионного аннуитета.

Разница между выплатами также состоит в том, что из ЕНПФ они производятся до исчерпания накоплений, а из КСЖ – пожизненно, независимо от того, превысила сумма выплат размер переданных накоплений или нет. При этом они обе ежегодно индексируются.

Но, если получатель выплат скончается, то его родственники могут унаследовать пенсионные накопления, хранящиеся в ЕНПФ, а переданные в КСЖ – не могут. Однако при наличии в договоре пенсионного аннуитета гарантийного периода до его окончания страховые выплаты будет получать преемник скончавшегося.

Женщина сидит за столом
Пенсионерка. Иллюстративное фото: freepik.com/shurkin_son

В сервисе "Пенсионный калькулятор" на сайте Единого накопительного пенсионного фонда мы между тем посчитали, сколько денег нужно передать страховой компании, какой размер выплат будет назначен, как они будут расти и когда их сумма превысит переданные накопления.

Примерный расчет выплат по аннуитету

Для примера возьмем женщину, которой в начале ноября должно исполниться 53 года. С этого же момента она может заключить договор пенсионного аннуитета с выбранной ей компанией по страхованию жизни.

Для его оформления КСЖ нужно будет передать минимум 10,5 миллиона тенге. При такой страховой премии в течение года выплаты будут равны 28 397 тенге ежемесячно. А период их гарантированного осуществления будет минимальным – один год с даты оформления аннуитета.

В 2024 году выплаты увеличатся на 5% и составят 29 816 тенге. И так каждый год до конца жизни вкладчицы или в течение 51 года. Если пенсионерка доживет до 103 лет, то выплаты на этот год прогнозируются на уровне 325 638 тенге с учетом индексации.

Примерный расчет выплат по пенсионному аннуитету
Примерный расчет выплат по пенсионному аннуитету для женщины. Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Сколько может быть выплачено по аннуитету

Итак, вложив чуть больше 10 миллионов тенге, 53-летняя женщина может рассчитывать на пожизненные пенсионные выплаты. Посчитаем, когда их общий размер превысит переведенные в компанию по страхованию жизни пенсионные накопления.

С учетом прогнозного размера и индексации страховой пенсии за 10 лет, то есть до достижения традиционного пенсионного возраста, который к тому моменту для женщин составит 63 года, наша условная вкладчица получит выплаты на общую сумму 4,3 миллиона тенге.

А в первый месяц 72 года жизни в целом ей будет выплачено 10,5 миллиона тенге. То есть спустя почти 20 лет выплаты из страховой компании превысят размер вложенных накоплений.

К 80 годам их общий размер составит 18,6 миллиона тенге, к 90 годам – 34,6 миллиона тенге, а к 100 годам – 60,7 миллиона тенге. Таким образом, долгожители могут рассчитывать на пожизненные выплаты несмотря на размер переданных страховой компании накоплений.

В ЕНПФ между тем отмечают, что полученные данные являются предварительными, окончательный расчет будет произведен при обращении в страховую организацию.

При этом отметим, что пенсионные накопления, оставшиеся в Едином накопительном пенсионном фонде, увеличиваются за счет инвестиционного дохода даже после выхода вкладчика на пенсию. Поэтому их также может хватить на достаточно долгий срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2041118-na-skolko-vyplaty-po-annuitetu-mogut-prevysit-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsa/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.