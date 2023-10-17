На сколько выплаты по аннуитету могут превысить пенсионные накопления казахстанца

Сумма выплат по аннуитету может превысить размер переданных в страховую компанию пенсионных накоплений спустя почти 20 лет. Продолжат ли они производиться и в каком объеме, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы могут оформить пенсионные выплаты на несколько лет раньше традиционного возраста выхода на пенсию. Для этого им надо заключить договор пенсионного аннуитета с компанией по страхованию жизни (КСЖ).

В результате КСЖ будет производить застрахованному выплаты. Но, чтобы заключить такой договор, вкладчику Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) нужно иметь пенсионные накопления не ниже определенной суммы и передать их страховщику.

Напомним, что при нехватке средств можно объединить пенсионные накопления близких родственников и оформить два договора пенсионного аннуитета.

Разница между выплатами также состоит в том, что из ЕНПФ они производятся до исчерпания накоплений, а из КСЖ – пожизненно, независимо от того, превысила сумма выплат размер переданных накоплений или нет. При этом они обе ежегодно индексируются.

Но, если получатель выплат скончается, то его родственники могут унаследовать пенсионные накопления, хранящиеся в ЕНПФ, а переданные в КСЖ – не могут. Однако при наличии в договоре пенсионного аннуитета гарантийного периода до его окончания страховые выплаты будет получать преемник скончавшегося.

Пенсионерка. Иллюстративное фото: freepik.com/shurkin_son

В сервисе "Пенсионный калькулятор" на сайте Единого накопительного пенсионного фонда мы между тем посчитали, сколько денег нужно передать страховой компании, какой размер выплат будет назначен, как они будут расти и когда их сумма превысит переданные накопления.

Примерный расчет выплат по аннуитету

Для примера возьмем женщину, которой в начале ноября должно исполниться 53 года. С этого же момента она может заключить договор пенсионного аннуитета с выбранной ей компанией по страхованию жизни.

Для его оформления КСЖ нужно будет передать минимум 10,5 миллиона тенге. При такой страховой премии в течение года выплаты будут равны 28 397 тенге ежемесячно. А период их гарантированного осуществления будет минимальным – один год с даты оформления аннуитета.

В 2024 году выплаты увеличатся на 5% и составят 29 816 тенге. И так каждый год до конца жизни вкладчицы или в течение 51 года. Если пенсионерка доживет до 103 лет, то выплаты на этот год прогнозируются на уровне 325 638 тенге с учетом индексации.

Примерный расчет выплат по пенсионному аннуитету для женщины. Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Сколько может быть выплачено по аннуитету

Итак, вложив чуть больше 10 миллионов тенге, 53-летняя женщина может рассчитывать на пожизненные пенсионные выплаты. Посчитаем, когда их общий размер превысит переведенные в компанию по страхованию жизни пенсионные накопления.

С учетом прогнозного размера и индексации страховой пенсии за 10 лет, то есть до достижения традиционного пенсионного возраста, который к тому моменту для женщин составит 63 года, наша условная вкладчица получит выплаты на общую сумму 4,3 миллиона тенге.

А в первый месяц 72 года жизни в целом ей будет выплачено 10,5 миллиона тенге. То есть спустя почти 20 лет выплаты из страховой компании превысят размер вложенных накоплений.

К 80 годам их общий размер составит 18,6 миллиона тенге, к 90 годам – 34,6 миллиона тенге, а к 100 годам – 60,7 миллиона тенге. Таким образом, долгожители могут рассчитывать на пожизненные выплаты несмотря на размер переданных страховой компании накоплений.

В ЕНПФ между тем отмечают, что полученные данные являются предварительными, окончательный расчет будет произведен при обращении в страховую организацию.

При этом отметим, что пенсионные накопления, оставшиеся в Едином накопительном пенсионном фонде, увеличиваются за счет инвестиционного дохода даже после выхода вкладчика на пенсию. Поэтому их также может хватить на достаточно долгий срок.