Сколько платят семьям с детьми в Казахстане

В Казахстане семьям с детьми предусмотрены семь разных пособий и социальных выплат, не считая адресной социальной помощи. О финансовой поддержке семейных граждан читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане активно поддерживают семьи с детьми. Важно отметить, что на государственную поддержку могут рассчитывать не только многодетные родители.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на текущий момент в стране предусмотрено 5 государственных пособий и 2 социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) именно для семей с детьми.

В первую очередь можно отметить соцвыплату, которая назначается работающим женщинам на случай потери дохода в связи с беременностью и родами. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. Всего за четыре месяца ее получили более 90 тыс. человек.

Далее женщинам положены единовременные пособия на рождения ребенка. В 2024 году они заметно выросли, и теперь на первого, второго и третьего ребенка выплачивают по 140 тыс. тенге, а за четвертого и последующих детей – более 233 тыс. тенге. С начала года данное пособие получили более 136 тыс. человек.

После родов неработающие женщины получают пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года. Размер зависит от общего количества детей и может варьироваться от 21 266 тенге до 32 859 тенге.

Если женщина до родов работала, она может получать аналогичную социальную выплату из ГФСС. Ее размер составляет 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Такая помощь положена каждой казахстанской семье с ребенком. Однако отдельно стоит отметить меры поддержки многодетным. Напомним, такой считается семья, где совместно проживает 4 или более ребенка, включая студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Такие семьи начинают получать государственные пособия по многодетности. Их размер начинается от 59 183 тенге, но, чем больше детей, тем больше выплата. В этом году данное пособие будет выплачено 601,8 тыс. семей, а всего на эти цели предусмотрено 474,8 млрд тенге.

Примечательно, что государство оказывает отдельную поддержку многодетным матерям, награжденным подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа". Они получают пожизненные пособия, независимо от получаемого дохода. Всего в текущем году такие выплаты назначили почти 238 тыс. матерям, на общую сумму 70 млрд тенге.

Отдельную поддержку в Казахстане получают малообеспеченные семьи. Как известно, независимо от количества детей им полагается адресная социальная помощь. В рамках нее выделяются дополнительные выплаты в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет.

Напомним, также в Казахстане положены пособия детям с инвалидностью. Например, детям в возрасте до 7 лет платят 1,61 прожиточного минимума, то есть 69 885,7 тенге в 2024 году, а далее все зависит от группы инвалидности.

Кроме этого родители, которые из-за болезни своих детей вынуждены самостоятельно заниматься их обучением на дому, могут получить от государства компенсацию. Ее размер зависит от региона проживания семьи, например, в Алматы, выплата составляет 12 МРП, или 44 304 тенге в 2024 году.