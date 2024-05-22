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Сколько в среднем получают многодетные семьи в Казахстане

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Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пособие по многодетности зависит от числа детей. Но, если сопоставить общую сумму выплат с количеством получателей, то в среднем выйдет по 67,4 тыс. тенге на семью. Подробности читайте на NUR.KZ.

Каждая семья, в которой совместно проживают четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, имеют право получать пособие по многодетности. Доход семьи при этом не играет роли.

С начала 2024 года, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, выплатами государственного пособия по многодетности в среднем было охвачено 579,8 тыс. семей на общую сумму 156,2 млрд тенге. За апрель выплаты получили 587,2 тыс. семей на общую сумму 39,6 млрд тенге.

Если сопоставить общую сумму выплат с количеством получателей пособия, то окажется, что в апреле каждая многодетная семья в среднем получила по 67 439 тенге. Однако это довольно грубый подсчет – важно помнить, что размер пособия по многодетности зависит от количества детей в семье и величины месячного расчетного показателя (МРП).

Так, в 2024 году, в зависимости от количества совместно проживающих детей многодетная семья может получать пособие следующего размера:

  • 4 ребенка – 16,03 МРП, или 59 183 тенге в 2024 году;
  • 5 детей – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
  • 6 детей – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
  • 7 детей – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
  • 8 и более детей – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

Напомним, в целом на выплату государственного пособия многодетным семьям в текущем году предусмотрено порядка 474,8 млрд тенге.

Стоит отметить, что на поддержку в Казахстане могут рассчитывать не только многодетные семьи, но и в целом граждане с детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2104773-skolko-v-srednem-poluchayut-mnogodetnye-semi-v-kazahstane/

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