Еще одну выплату для детей с инвалидностью начали автоматически назначать в Казахстане

Родители, которые самостоятельно занимаются образованием своих детей с инвалидностью на дому, могут получать выплаты от государства. Теперь они назначаются проактивно. Подробности читайте на NUR.KZ.

Детям с инвалидностью, как и взрослым казахстанцам, полагается финансовая помощь от государства. В 2024 году она следующая:

для детей в возрасте до 7 лет – 1,61 прожиточного минимума (ПМ), или 69 885,27 тенге; детям от 7 до 18 лет в зависимости от группы инвалидности:

1 группа – 2,2 ПМ ( 95 495,4 тенге );

( ); 2 группа – 1,83 ПМ ( 79 434,81 тенге );

( ); 3 группа – 1,61 ПМ (69 885,27 тенге).

Однако на этом поддержка не заканчивается. Не для всех детей с инвалидностью в школах созданы необходимые условия, поэтому родители вынуждены заниматься их обучением на дому.

В этом случае государство может компенсировать затраты граждан. При этом, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, теперь их возмещение происходит в проактивном формате, то есть автоматически – без прямого заявления со стороны родителей.

Для получения госуслуги "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью" необходимо писать заявление, посетив филиал ГК "Правительство для граждан", или на портале "Электронного правительства". При этом список необходимых для получения компенсации документов достаточно обширен.

Теперь же процесс оказания этой услуги может быть запущен автоматически при поступлении данных из информационных систем государственных органов о том, что ребенок с инвалидностью начал обучение на дому.

В таком случае на номер родителя, зарегистрированный в Базе мобильных граждан, приходит SMS-сообщение с номера 1414 с предложением назначить услугу, на которое надо дать свое согласие. После этого начнется проверка данных услугополучателей на соответствие всем правилам – если все хорошо, то выплата будет назначена.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что возмещение затрат на домашнее обучение предоставляется одному из родителей независимо от дохода семьи при условии, что ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Размер выплаты зависит от региона проживания. Например, в Алматы, согласно решению 23 сессии маслихата города, он был установлен на уровне 12 месячных расчетных показателей (МРП) в квартал, то есть 44 304 тенге в 2024 году.

Таким образом, благодаря проактивному назначению выплаты родителям детей с особыми потребностями больше не нужно самостоятельно ездить по инстанциям, чтобы ее оформить.

Напомним, на текущий момент в Казахстане проактивно назначаются 10 пособий и социальных выплат, а также некоторые другие государственные услуги. Среди них есть и пособия по инвалидности.