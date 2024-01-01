Пособия и соцвыплаты для семей с детьми увеличились в Казахстане

Казахстанские семьи с детьми могут рассчитывать на определенные денежные выплаты от государства. С 1 января их сумма увеличилась вместе с МРП. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году месячный расчетный показатель (МРП) составил 3 692 тенге. Он влияет на различные социальные программы, включая пособия и выплаты для финансовой поддержки граждан.

Рассмотрим, насколько выросли основные виды госпомощи, указанные в Социальном кодексе РК (СК).

Пособия

Напомним, что государственные пособия отличаются тем, что их могут получать все граждане РК, и даже иностранцы или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны.

Так, им доступны несколько видов подобной финансовой помощи.

На рождение ребенка

Все женщины, которые стали матерями, могут рассчитывать на получение единоразового пособия. При рождении двух и более детей оно назначается и выплачивается на каждого ребенка.

А сумма пособия, согласно статье 80 кодекса, зависит от количества детей:

на первого, второго и третьего ребенка – по 38 МРП, или 140 296 тенге ;

; на четвертого и более ребенка – по 63 МРП, или 232 596 тенге.

По уходу за ребенком до 1,5 года

Данная финансовая помощь выплачивается ежемесячно родителям ребенка или детей (на каждого отдельно) с момента их рождения и до достижения полутора лет.

Как указано в 82 статье кодекса, размер регулярных выплат зависит от очередности рождения малыша:

на первого ребенка – 5,76 МРП в месяц, или 21 266 тенге ;

; на второго ребенка – 6,81 МРП, или 18 333 тенге ;

; на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 28 982 тенге ежемесячно.

ежемесячно. на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 32 859 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По потере кормильца

Отметим, что потерявшие кормильца семьи также получают соответствующее пособие, размер которого может составить до 3 прожиточных минимумов (ПМ), или до 130 221 тенге на всю семью (статья 236).

Для многодетных семей

Если казахстанцы имеют от четырех и более несовершеннолетних детей (включая студентов очной формы обучения не старше 23 лет), то им положено пособие по многодетности.

Его размер зависит от количества детей и выплачивается ежемесячно (статья 91):

на четверых детей – 16,03 МРП, или 59 183 тенге в месяц;

в месяц; на пятерых детей – 20,04 МРП, или 73 988 тенге ;

; на шестерых детей – 24,05 МРП, или 88 793 тенге ;

; на семерых детей – 28,06 МРП, или 103 598 тенге ;

; на восьмерых и более детей – 4 МРП, или 14 768 тенге на каждого ребенка.

Для награжденных матерей

Также при рождении большого количества детей казахстанские матери могут получать специальные награды. А вместе с ними полагаются и ежемесячные пособия (статья 71 СК), назначаемые независимо от дохода семьи:

за награду подвеской «Күміс алқа» – 6,40 МРП, или 23 629 тенге ;

; за подвеску «Алтын алқа» или звание «Мать-героиня», награждение орденами «Материнская слава» I и II степени – 7,40 МРП, или 27 321 тенге.

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Социальные выплаты

Помимо указанных государственных пособий, работающие матери могут рассчитывать и на получение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Для этого они должны быть официально трудоустроены и иметь соцотчисления (их производит работодатель). В этом случае они могут рассчитывать на различные социальные выплаты.

Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года

Данный вид госпомощи назначается участнику системы обязательного социального страхования, осуществляющему уход за ребенком (детьми) по достижении им возраста полутора лет включительно.

Она назначается на каждого ребенка по отдельности.

Сумма ежемесячных выплат не может быть менее размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, установленного в зависимости от очередности рождения ребенка (85 статья СК).

По потере дохода в связи с беременностью и родами или усыновлением/удочерением новорожденного ребенка

Данная выплата назначается единовременно. Ее размер зависит от среднемесячного дохода получателя за последний год работы и количества дней, на которые был выдан больничный лист (статья 78 СК).

По случаю потери кормильца

Данная соцвыплата назначается семьям, потерявшим единственного кормильца, который был участником системы обязательного социального страхования (статья 230 СК).

Выплата поступает ежемесячно, и это может длиться несколько лет, поэтому ее размер увеличился на 7% в текущем году.

Подобные виды финансовой помощи направлены на поддержку населения. А чтобы получать не только пособия, но и социальные выплаты, важно иметь официальное трудоустройство и проверять своевременность соцотчислений от работодателя.