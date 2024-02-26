На сколько выросли выплаты детям из малообеспеченных семей в Казахстане

Получатели адресной социальной помощи могут рассчитывать на дополнительные выплаты для своих детей. Благодаря росту МРП выплата на каждого ребенка выросла до 5 538 тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Если среднедушевой доход казахстанской семьи не превышает 70% от регионального прожиточного минимума (ПМ), то она считается малообеспеченной и может рассчитывать на адресную социальную помощь (АСП), которая призвана помочь домохозяйству выйти за черту бедности.

В январе 2024 года прожиточный минимум на душу населения в среднем по Казахстану составлял 48 054 тенге, при этом для каждого региона эта сумма своя. Если же брать средний показатель, то окажется, что доход семьи не должен превышать 33 638 тенге на человека, чтобы она считалась малообеспеченной.

Если это так, то государство будет оказывать домохозяйству ежемесячную адресную социальную помощь, размер которой составляет разницу между среднедушевым доходом семьи и 70% от ПМ.

Однако на этом помощь не ограничивается. В рамках АСП семьям с детьми полагаются дополнительные выплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. Так как в 2024 году МРП вырос с 3 450 тенге до 3 692 тенге, то соответственно увеличилась и детская выплата – до 5 538 тенге на ребенка.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 февраля текущего года дополнительную выплату получили 80,6 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП. Общая сумма достигла 446,2 млн тенге.

Всего же АСП получили 262,3 тыс. человек из 49,7 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 75,9 млрд тенге.

Напомним, чтобы семья начала получать адресную социальную помощь, все ее трудоспособные члены должны активно участвовать в мерах содействия занятости.

Сейчас казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства. Однако в скором времени назначение адресной соцпомощи полностью автоматизируют.