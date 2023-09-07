Средний размер соцвыплат для беременных казахстанок достиг рекорда

Работающие казахстанки после выхода в декрет могут получить единовременные выплаты из ГФСС. В июле их средний размер достиг рекордных значений. Сколько получают беременные, узнали журналисты NUR.KZ.

Когда казахстанки уходят в декретный отпуск, они получают социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Стоит отметить, что аналога данной соцвыплаты для безработных, незастрахованных в системе социального страхования беременных женщин в Казахстане нет. Им положены только пособия по рождению и уходу за ребенком. О том, как узнать, какие выплаты и кому производятся, мы подробно рассказывали здесь.

Что касается соцвыплат из ГФСС, то они в 2023 году заметно выросли. Так, по данным Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, в июле средний размер единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами составил почти 1,3 млн тенге.

Как отмечают аналитики, это сразу на 60% (на 478,1 тыс. тенге) больше, чем было в июле 2022 года. Это также является рекордным показателем за все время.

Как выросли соцвыплаты беременным казахстанкам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В пересчете на одного получателя больше всего беременным из ГФСС в среднем выплачивают в области Абай (2,1 млн тенге) и Восточно-Казахстанской области (1,7 млн тенге). Меньше всего – в Северо-Казахстанской области (897,9 тыс. тенге).

Стоит отметить, что выросла и средняя социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за новорожденным, которая с 2023 года начала выплачиваться в течение 1,5 года. В июле она составила 70,6 тыс. тенге – это на 82,1%, или на 31,8 тыс. тенге больше, чем было годом ранее.

Напомним, что для расчета соцвыплат берется доход, на основе которого были уплачены социальные отчисления. При этом учитывается сумма, не превышающая семи минимальных заработных плат (МЗП). В 2023 году она равна 70 тыс. тенге.

С учетом того, что в 2024 году планируется увеличение МЗП до 85 тыс. тенге, стоит ожидать, что в будущем возможен рост и социальных выплат для некоторых казахстанцев.