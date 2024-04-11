Есть ли максимальный размер пособия для многодетных семей в Казахстане

Если в семье восемь или более детей, то за каждого ребенка государство платит по 4 МРП. При этом размер пособия не ограничен – все зависит от размера семьи. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Если в семье совместно проживает четверо или более несовершеннолетних детей и студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, то ей полагается государственное пособие по многодетности. Его выплачивают независимо от дохода домохозяйства.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2024 года пособием было охвачено в среднем 577,4 тыс. семей – всего им было выплачено 116,6 млрд тенге. В марте госпособие получили 583,1 тыс. семей на общую сумму 39,4 млрд тенге.

Размер пособия при этом зависит от количества детей и месячного расчетного показателя (МРП). Так в 2024 году установлен следующий размер выплат:

4 ребенка – 16,03 МРП ( 59 183 тенге )

) 5 детей – 20,04 МРП ( 73 988 тенге )

) 6 детей – 24,05 МРП ( 88 793 тенге )

) 7 детей – 28,06 МРП ( 103 598 тенге )

) 8 и более детей – по 4 МРП на каждого ребенка (по 14 768 тенге на каждого)

При этом "потолка" по количеству детей в семье, а значит, и по размеру пособия, согласно Социальному кодексу РК, нет.

В теории получается, что если в многодетной семье будет проживать очень много детей, то на каждого из них все равно будет выделяться по 4 МРП ежемесячно. Напомним, пособие выплачивается не только за родных детей, но и за усыновленных.