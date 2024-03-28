Когда можно подать заявку на получение 1,5 млн тенге на свой бизнес в Казахстане

Казахстанцы могут получить 400 МРП от государства на свой бизнес-проект. Прием заявок на получение средств начнется уже 8 апреля. Подробнее о том, как принять участие в программе, читайте на NUR.KZ.

У некоторых казахстанцев, которые планируют заняться своим делом, есть возможность получить поддержку от государства в виде сертификата на сумму 400 месячных расчетных показателей (1 476 800 тенге в 2024 году).

Такую сумму могут получить индивидуальные предприниматели, чей срок регистрации не превышает 3 лет, а также официально безработные граждане.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, прием заявок на получение гранта стартует 8 апреля 2024 года. Всего в рамках первого потока планируется выдача 4 500 грантов.

Кто может получить грант от государства

Просто так никто деньги не получит. Для получения гранта нужно соблюсти ряд условий. Сначала нужно пройти обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" и получить сертификат (его срок не должен превышать 3 лет).

Однако одного сертификата будет недостаточно. Еще нужно принадлежать к одной из следующих социальных категорий:

получатели пособия по многодетности или их супруги;

получатели адресной социальной помощи и члены их семьи;

лица с инвалидностью;

получатели социального пособия по случаю потери кормильца;

лица с действующим статусом "кандас";

получатели пособия воспитывающему ребенка с инвалидностью и их супруги;

межрегиональные переселенцы и их трудоспособные члены семьи.

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вся процедура выделения средств будет работать в электронном формате. Саму заявку можно подать через Портал поддержки предпринимательских инициатив. Для этого нужно:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

"Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест", – рассказали в ведомстве о том, как будет проходить отбор заявок граждан.

Стоит отметить, что гранты выдаются на безвозмездной основе, то есть деньги не нужно будет возвращать. Но получатель ежеквартально в электронном формате должен предоставлять отчеты об их использовании.

Выделенные средства между тем можно потратить для запуска своего бизнеса: на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады или оплаты аренды помещений.

А вот использовать деньги на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилой недвижимости, покупку земельных участков или производство подакцизной продукции запрещено.

Напомним, казахстанцы также могут на льготных условиях получить микрокредит от государства на сумму до 5 млн тенге. Прием заявок на получение бизнес-займа также начнется в апреле.