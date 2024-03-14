Сколько льготных микрокредитов под 2,5% выдали в Казахстане

Молодые казахстанцы могут получить микрокредит на 5 млн тенге под 2,5% на запуск своего бизнеса. Такой возможностью воспользовались более 5,7 тыс. человек. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане готовы выделять деньги под низкий процент тем казахстанцам, которые планируют строить свой бизнес. Начать предпринимательскую деятельность можно в любом секторе экономики, но если найти свою нишу в сфере животноводства, то срок займа увеличится с 5 до 7 лет.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 марта 2024 года уже было выдано 5 658 микрокредитов на сумму до 5 млн тенге под льготные 2,5%. Средства на эти займы были выделены еще в 2023 году. Общая сумма микрокредитов достигла 26,4 млрд тенге.

На каких условиях выдаются займы

Микрокредит можно получить как на открытие, так и на расширение собственного дела. Главное условие – заемщик должен быть в возрасте от 21 года до 35 лет и иметь статус индивидуального предпринимателя не более 5 лет.

Чтобы получить 5 млн тенге под 2,5% годовых, также нужно иметь имущество под залог. А если его нет, можно привлечь залогодателя, например, родителей или родственников. Под залог подходят:

деньги, размещенные на банковском счете;

недвижимость;

земельный участок;

специализированная техника.

Для подачи заявки на участие в льготной программе нужно обратиться с пакетом документов в АО "Аграрная кредитная корпорация". Микрокредит выдается на основании решения специальной комиссии, которая рассматривает бизнес-проекты всех претендентов.

Эксперты оценивают проработанность проекта, его актуальность, экономическую обоснованность, общественную значимость, жизнеспособность, а также наличие четкого плана действий у предпринимателя.

Сейчас выдаются займы, которые были одобрены в 2023 году (всего 7,7 тыс. заявок). Однако уже в апреле текущего года начнется прием новых заявок во всех городах областного значения, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Куда обращаться за микрокредитом, можно узнать .

Напомним, ранее мы также рассказывали о проекте "Бастау Бизнес", в рамках которого можно пройти курсы и получить сертификат на 400 МРП (1 476 800 тенге в 2024 году) на реализацию бизнес-идей, который не нужно возвращать.