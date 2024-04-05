Сколько семей "победили" бедность благодаря АСП в Казахстане

В 2023 года и в первом квартале текущего года в Казахстане из бедности выбралось 58 445 семей, которые получали адресную социальную помощь. О мерах поддержки населения читайте в материале NUR.KZ.

Если казахстанская семья оказалась за чертой бедности, она может рассчитывать на финансовую поддержку от государства в виде адресной социальной помощи (АСП). Чтобы выплаты были назначены, получатели должны соответствовать следующим условиям:

среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть меньше 70% от регионального прожиточного минимума;

от регионального прожиточного минимума; все трудоспособные члены семьи должны иметь работу или содействовать мерам занятости.

При этом важно понимать, что адресная социальная помощь не призвана обеспечивать бедные семьи. Ее главная задача – помочь семье выйти из сложной жизненной ситуации.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, у многих казахстанцев это получается. Так, уже 58 445 семей, получавших АСП в 2023 году и в первом квартале 2024 года, вышли из состояния бедности.

В адресную социальную помощь входят следующие меры государственной поддержки:

ежеквартальное назначение социальной помощи;

дополнительные ежемесячный выплаты для детей в возрасте от 1 до 6 лет – по 1,5 МРП на каждого (по 5 538 тенге в 2024 году );

на каждого (по ); содействие в трудоустройстве, направление на обучение и выделение грантов на открытие своего бизнеса.

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Всего в 2023 году АСП получили 114,1 тыс. семей, или 598,4 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 59,4 млрд тенге. За три месяца 2024 года численность получателей составила 312 тыс. человек из 58,8 тыс. семей – им было выплачено 7,8 млрд тенге.

Больше всего среди получателей помощи детей – 65,4%, или 391,2 тыс. человек. Работающих граждан насчитывалось около 90,6 тыс. человек (15,1%), а граждан, которые ухаживают за пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, было около 74,2 тыс. человек (12,4%).

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП в 2023 году было в Туркестанской области (27 тыс. семей) и в Шымкенте (12,7 тыс. семей), а меньше всего в области Ұлытау (538 семей).

Напомним, в текущем году было принято решение оптимизировать адресную социальную помощь и полностью автоматизировать так, чтобы ее получали только те граждане, которые действительно в ней нуждаются.