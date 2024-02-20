Десять регионов Казахстана с наибольшим риском паводков назвали в МЧС
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Сегодня на заседании правительства министр по ЧС Чингис Аринов назвал регионы Казахстана, где есть риски подтоплений из-за таяния снега и сточных вод, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметил глава МЧС Чингис Аринов, паводковая обстановка в Казахстане на сегодняшний день "относительно стабильная".
"В то же время согласно предварительному прогнозу "Казгидромета" в конце февраля и марте в юго-восточной, северной и центральной частях республики, возможно выпадение обильных осадков с месячной нормой за сутки.
В этой связи есть риски подтопления населенных пунктов в 10 регионах. Из них вследствие стоков горных вод: в Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Жетісу. Из-за обильного таяния снега: в Западно-Казахстанской, Акмолинской, СКО, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях", – сообщил министр.
Напомним, в начале января экс-глава МЧС также рассказывал, в каких регионах Казахстана высок риск паводков весной.
В начале февраля метеорологи озвучили прогноз и сообщили о начале подготовки к паводкоопасному периоду.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.
Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.
Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061895-desyat-regionov-kazahstana-s-naibolshim-riskom-pavodkov-nazvali-v-mchs/