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Десять регионов Казахстана с наибольшим риском паводков назвали в МЧС

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Рабочие откачивают талые воды
Ликвидация последствий паводка. Иллюстративное фото: МЧС РК

Сегодня на заседании правительства министр по ЧС Чингис Аринов назвал регионы Казахстана, где есть риски подтоплений из-за таяния снега и сточных вод, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил глава МЧС Чингис Аринов, паводковая обстановка в Казахстане на сегодняшний день "относительно стабильная".

"В то же время согласно предварительному прогнозу "Казгидромета" в конце февраля и марте в юго-восточной, северной и центральной частях республики, возможно выпадение обильных осадков с месячной нормой за сутки.

В этой связи есть риски подтопления населенных пунктов в 10 регионах. Из них вследствие стоков горных вод: в Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Жетісу. Из-за обильного таяния снега: в Западно-Казахстанской, Акмолинской, СКО, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях", – сообщил министр.

Напомним, в начале января экс-глава МЧС также рассказывал, в каких регионах Казахстана высок риск паводков весной.

В начале февраля метеорологи озвучили прогноз и сообщили о начале подготовки к паводкоопасному периоду.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061895-desyat-regionov-kazahstana-s-naibolshim-riskom-pavodkov-nazvali-v-mchs/

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