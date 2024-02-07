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30 лет независимости Казахстана

Много ли казахстанцев соглашаются на автоматическое назначение пособий

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Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе казахстанцы получили 78 тыс. SMS-сообщений о возможности автоматического назначения пособий и соцвыплат. Однако воспользовались ей лишь 40% получателей. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В 2023 году прошел полноценный запуск Цифровой карты семьи (ЦКС) – системы, способной выявлять граждан, которым полагается помощь от государства, а также назначать им пособия и соцвыплаты в автоматическом режиме.

За весь прошедший год благодаря ей в проактивном формате, то есть без обращения в госорганы и заявления, пособия и социальные выплаты были назначены более 333,2 тыс. казахстанцам.

ЦКС продолжила свою работу и в 2024 году. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в январе система отправила более 78 тыс. SMS-сообщений о возможности проактивного назначения государственных услуг.

Правда, воспользовалась ей лишь 31 тыс. человек, то есть около 40% потенциальных получателей.

Впрочем, это заметно больше, чем было в момент перехода с пилотного режима на полноценный запуск. Тогда приняли предложение лишь около 12,9 тыс. граждан (22,6%), хотя было отправлено более 56,9 тыс. SMS-сообщений.

Пожилая женщина использует телефон
Пожилая женщина с телефоном. Иллюстративное фото: grinvalds/Getty Images

Напомним, Цифровая карта семьи на данный момент охватывает 20 млн граждан Казахстана из 6 млн семей. Благодаря этому у них есть возможность проактивно оформить следующие виды государственной поддержки:

  • государственные пособия:
  1. по потере кормильца;
  2. родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  3. по инвалидности;
  4. многодетным семьям;
  5. многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
  • социальные выплаты из ГФСС:
  1. на случай утраты трудоспособности;
  2. на случай потери работы;
  3. по потере кормильца;
  • а также:
  1. адресная социальная помощь;
  2. единовременная выплата на погребение.

Через ЦКС также оказываются и некоторые другие государственные услуги. Например, граждан уведомляют о возможности получения пенсионных выплат и сроке истечения статуса "қандас".

При этом государство планирует постепенно охватывать этой системой и другие сферы жизни казахстанцев. Так, например, ранее в Минтруда рассказывали о том, что с 2024 года в ЦКС должны будут включить государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2059567-mnogo-li-kazahstantsev-soglashayutsya-na-avtomaticheskoe-naznachenie-posobiy/

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