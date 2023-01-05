Автоматические пособия: в Казахстане окончательно внедрили Цифровую карту семьи

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане в рабочем режиме была запущена Цифровая карта семьи – система, позволяющая назначать пособия и социальные выплаты в проактивном формате. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Цифровая карта семьи (ЦКС) была запущена еще в сентябре 2022 года, однако действовала эта система в пилотном режиме. Теперь же с 1 января 2022 года она начала действовать в полной мере.

Напомним, эта система призвана автоматически определять нуждающихся в помощи казахстанцев и в проактивном формате назначать им необходимые государственные услуги.

На данный момент с ее помощью гражданам могут быть назначены девять видов пособий и социальных выплат:

социальные выплаты:

на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; на случай потери работы; по потере кормильца;

государственные пособия:

родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; адресная социальная помощь.

Стоит отметить, что уже в этом году будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты. С 2024 года в систему добавят государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования, а с 2025 года планируется охватить все виды государственных услуг в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Оформление пособия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как работает Цифровая карта семьи

На сегодняшний день в ЦКС собрана информация о 19,5 млн граждан Казахстана (порядка 6,3 млн семей). Цифровая карта семьи интегрирована с аналитической системой «Smart Data Ukimet», через которую доступны базы данных государственных органов, где содержится различная информация – от состава семьи и уровня дохода до наличия кредитов.

С помощью этой информации ЦКС способна определять семьи, которые нуждаются в материальной помощи и имеют право ее получить. После выявления такой семьи система направляет SMS-сообщение потенциальному получателю пособия.

Получателю остается лишь отметить на него согласием, после чего ему будет назначена соответствующая выплата, а деньги поступят на банковский счет.

На данный момент при помощи ЦКС уже было отправлено порядка 56,9 тыс. SMS-сообщений для назначения государственных услуг. Но ответили на них пока только около 12,9 тыс. граждан – все они получили полагающиеся им пособия и соцвыплаты.

Важно помнить: такие SMS-сообщения могут поступить только с короткого номера 1414. Если сообщение пришло с любого другого номера, ни в коем случае нельзя на него отвечать.

Казахстанцам стоит учитывать еще один важный момент: Цифровая карта семьи работает только с теми номерами, которые зарегистрированы в Базе мобильных граждан. Если номера нет в системе, то и пособия таким образом получить невозможно.

Вместе с тем напомним, что в данный момент в рамках проекта также реализована возможность назначения пособий через банковские приложения. Принцип остается таким же – пользователю нужно лишь ответить на уведомление о назначении выплаты, и вскоре ему на счет поступит материальная помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2004269-avtomaticheskie-posobiya-v-kazahstane-proshel-polnotsennyy-zapusk-tsifrovoy-karty-semi/