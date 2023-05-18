Казахстанским пенсионерам могут автоматически назначить выплаты из ЕНПФ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане есть пенсионеры, которые вовремя не оформили выплаты за счет своих пенсионных накоплений. Теперь их могут назначить автоматически, сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

ЕНПФ совместно с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» ежегодно проводит сверки на предмет выявления лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих невостребованные пенсионные накопления.

В результате очередной из них было выявлено 180 тысяч вкладчиков, которые оформили государственную пенсию, но не обратились за пенсионными выплатами в ЕНПФ.

Такая ситуация произошла из-за того, что до 2018 года эти составляющие пенсии оформлялись отдельно в центре обслуживания населения (ЦОН) и в филиале фонда. Теперь для назначения обеих выплат достаточно подать только одно заявление в ЦОН.

Тем пенсионерам, которые так и не обратились за выплатами из ЕНПФ, было направлено SMS-сообщение с номера 1414 о возможности их проактивного назначения. На него нужно лишь ответить согласием.

При этом никуда не нужно будет обращаться и нести документы – система сама найдет нужные данные пенсионера и автоматически назначит ему пенсионные выплаты, которые он будет получать вместе с государственной пенсией до их исчерпания.

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Но сообщение для проактивного оказания услуги может прийти только тем вкладчикам, чьи телефонные номера зарегистрированы в Базе мобильных граждан. А среди пенсионеров таких очень мало. Также они могут пользоваться другими номерами или просто проигнорировать сообщение.

Но это не отменяет их права на выплаты за счет пенсионных накоплений. Получатели государственной пенсии, имеющие пенсионный счет и не оформившие выплаты из ЕНПФ, могут обратиться в ЦОН за их назначением, не дожидаясь SMS-сообщения.

Между тем также было установлено, что более 57 тысяч человек выехали на постоянное место жительства за пределы Казахстана и не забрали свои пенсионные накопления. Среди не получивших деньги из ЕНПФ есть около тысячи умерших вкладчиков, чьи наследники также за ними не обратились.

Отметим, что в случае, если получатель вовремя не обращается за выплатами, пенсионные накопления остаются на его индивидуальном пенсионном счете, и на них продолжает начисляться инвестиционный доход.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2021105-kazahstanskim-pensioneram-mogut-avtomaticheski-naznachit-vyplaty-iz-enpf/