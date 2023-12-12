Сколько казахстанцев были вынуждены получать пособие по безработице в 2023 году

В 2023 году 206,6 тыс. казахстанцев нуждались в социальных выплатах в связи с потерей работы или так называемом пособии по безработице. Сколько им было выплачено, узнали журналисты NUR.KZ.

Каждый официально трудоустроенный казахстанец, за которого его работодатель выплачивает все положенные взносы и отчисления, в определенных случаях может рассчитывать на получение соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), например, при потере работы.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 декабря 2023 года количество получателей соцвыплаты в связи с потерей работы составило 206,6 тыс. человек. При этом порядка 186 тыс. граждан пособие по безработице было назначено именно в этом году.

Стоит отметить, что в действительности безработных казахстанцев значительно больше, однако не все они могут претендовать на получение социальной выплаты. Она положена только тем гражданам, которые получили официальный статус "безработный".

Как оформить соцвыплату в связи с потерей работы:

авторизоваться на портале "Электронного правительства";

найти раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу, заполнить все поля и и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение дня карьерный центр предложит несколько подходящих вакансий;

если работа все равно не будет найдена, то в течение трех дней заявителю присвоят статус "безработный".

Резюме. Иллюстративное фото: Nitchakul Sangpetch/EyeEm/Getty Images

После этого безработному казахстанцу, чей номер телефона зарегистрирован в Базе мобильных граждан, должно прийти SMS-сообщение с предложением проактивного назначения социальной выплаты в связи с потерей работы. Заявителю останется лишь дать на нее согласие, после чего пособие будет назначено автоматически.

Причина увольнения в этом случае не играет никакой роли, социальная выплата направлена на поддержание безработного человека на то время, пока он не найдет работу.

Стоит отметить, что получить статус безработного можно также и через Электронную биржу труда.

Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане был увеличен коэффициент замещения дохода для расчета социальной выплаты. Если ранее он составлял 40% от потерянного дохода, то в текущем году его повысили до 45%.

В зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца безработные казахстанцы могут получать выплату из ГФСС от 1 до 6 месяцев. Всего же в 2023 году получателям этой соцвыплаты было направлено 44,5 млрд тенге.