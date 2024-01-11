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30 лет независимости Казахстана

Скольким казахстанцам автоматически назначили пособия и другие выплаты

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Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2023 года в Казахстане работает Цифровая карта семьи, которая проактивно назначает пособия и соцвыплаты. За это время она охватила более 333 тыс. человек. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Сервис Цифровая карта семьи в полную силу начал свою работу с 1 января 2023 года. Его главная задача – определять нуждающихся в какой-либо помощи казахстанцев и назначать им соответствующие пособия, социальные выплаты или другие государственные услуги.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, благодаря внедрению этой системы, порядка 333,2 тыс. казахстанцам были назначены пособия и социальные выплаты в проактивном формате, то есть без прямого запроса с их стороны.

Однако получателей могло быть значительно больше. В 2023 году SMS-сообщения с номера 1414 с предложением проактивного назначения госуслуг получили более 843,9 тыс. человек.

На это сообщение нужно было ответить согласием, после чего пособие или социальная выплата была бы назначена автоматически. Вполне возможно, что некоторые получившие его граждане просто могли не увидеть или не обратить внимание на уведомление или посчитать это фейком. Но это не отменяет право на государственные услуги.

Также, по данным ведомства, через цифровую карту семьи в 2023 году более 64,6 тыс. казахстанцев получили сообщение с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сейчас Цифровая карта семьи охватывает 20 млн граждан Казахстана из 6 млн семей. Благодаря этому у них есть возможность проактивно получать следующие виды государственной поддержки:

  • государственные пособия:
  1. по потере кормильца;
  2. пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  3. пособие по инвалидности;
  4. пособие многодетным семьям;
  5. пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
  • социальные выплаты из ГФСС:
  1. на случай утраты трудоспособности;
  2. на случай потери работы;
  3. по потере кормильца;
  • а также:
  1. адресная социальная помощь;
  2. единовременная выплата на погребение.

Стоит отметить, что через Цифровую карту семьи также оказываются и некоторые другие государственные услуги. Например, граждан уведомляют о возможности получения пенсионных выплат и сроке истечения статуса "қандас".

Кроме того, ранее в ведомстве рассказывали о планах с 2024 года внедрить в данную систему другие государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования, а с 2025 года – все виды государственных услуг в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2055031-skolkim-kazahstantsam-avtomaticheski-naznachili-posobiya-i-drugie-vyplaty/

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