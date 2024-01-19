Сколько денег выплатили казахстанцам с инвалидностью в 2023 году

В 2023 году людям с инвалидностью и семьям, потерявшим кормильца, было направлено порядка 593,6 млрд тенге. Подробнее о соцвыплатах и пособиях в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Лицам с инвалидностью, а также семьям, которые потеряли кормильца в Казахстане предусмотрена помощь в виде государственных пособий и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2023 году общая сумма выплаченных из республиканского бюджета пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца составила 528,1 млрд тенге.

Пособие по инвалидности по состоянию на 1 января 2024 года получают порядка 545,5 тыс. человек. Его размер зависит от величины прожиточного минимума, группы и причины инвалидности. Например, для лиц с инвалидностью от общего заболевания в текущем году суммы следующие:

1 группа – 95 496 тенге ;

; 2 группа – 76 397 тенге ;

; 3 группа – 52 089 тенге.

Что касается пособия по случаю потери кормильца, то оно зависит не только от прожиточного минимума, но и от количества иждивенцев умершего казахстанца. Всего в 2023 году данное пособие получили порядка 192 тыс. человек.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако государственными пособиями финансовая помощь не ограничивается. Если казахстанец работал официально, то работодатель платил за него все положенные взносы и отчисления, в том числе и в ГФСС.

В случае потери трудоспособности в дополнение к пособию по инвалидности за счет средств фонда казахстанцам положены социальные выплаты. За весь 2023 год их получили 100,2 тыс. человек. Средний размер выплаты составил 47 445 тенге.

Аналогичная соцвыплата есть и для семей, потерявших кормильца. В 2023 году в дополнение к аналогичному пособию ее получили 64,3 тыс. семей. Средняя сумма составила 51 574 тенге.

В целом за весь прошлый год на выплаты этих двух соцвыплат из ГФСС было направлено порядка 65,5 млрд тенге.

Напомним, что в текущем году указанные пособия и социальные выплаты были увеличены на 7%. На первые в бюджете запланировано 633,2 млрд тенге, а на вторые – примерно 83,7 млрд тенге из ГФСС.