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Могут ли оформить спецсоцвыплату казахстанцы, которые уже не заняты на вредной работе

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Женщина держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спецсоцвыплата направлена на поддержку граждан, работающих на вредных производствах. Однако ее могут оформить и те, кто там трудился ранее. Какая помощь положена последним, читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане была введена новая специальная социальная выплата для граждан в возрасте от 55 лет, которые заняты на вредных производствах.

Чтобы получать эту выплату, работник должен иметь минимум 7 лет трудового стажа на работе с вредными условиями труда. Кроме того, как объясняют в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), будущий получатель должен подать своему работодателю заявку о переводе на другую работу или вовсе уволиться.

После этого спецсоцвыплата будет назначена гражданину проактивно, то есть в автоматическом режиме. Как ранее мы рассказывали, осуществляется она из нескольких источников:

Примечательно, что оформить спецсоцвыплату могут и те граждане, которые уже не заняты на вредных производствах, но когда-то там работали. Условия те же – им должно исполниться 55 лет, и у них есть трудовой стаж, а соответственно и обязательные профессиональные пенсионные взносы, которые уплачивались в совокупности не менее 7 лет.

В этом случае они могут обратиться с заявлением о получении спецсоцвыплаты в ЦОН по месту жительства. Однако назначенная им выплата будет не полной, а состоять только из двух компонентов:

  • из республиканского бюджета;
  • из накоплений в ЕНПФ.

Напомним, по прогнозам в 2024 году специальную социальную выплату смогут оформить примерно 37 тыс. казахстанцев. В будущем их количество будет только увеличиваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2059364-mogut-li-oformit-spetssotsvyplatu-kazahstantsy-kotorye-uzhe-ne-zanyaty-na-vrednoy-rabote/

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