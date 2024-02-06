Могут ли оформить спецсоцвыплату казахстанцы, которые уже не заняты на вредной работе

Спецсоцвыплата направлена на поддержку граждан, работающих на вредных производствах. Однако ее могут оформить и те, кто там трудился ранее. Какая помощь положена последним, читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане была введена новая специальная социальная выплата для граждан в возрасте от 55 лет, которые заняты на вредных производствах.

Чтобы получать эту выплату, работник должен иметь минимум 7 лет трудового стажа на работе с вредными условиями труда. Кроме того, как объясняют в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), будущий получатель должен подать своему работодателю заявку о переводе на другую работу или вовсе уволиться.

После этого спецсоцвыплата будет назначена гражданину проактивно, то есть в автоматическом режиме. Как ранее мы рассказывали, осуществляется она из нескольких источников:

из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ в 2024 году составляет 43 407 тенге);

(1 ПМ в 2024 году составляет 43 407 тенге); из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ ;

; за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ ;

; за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и обязательных пенсионных взносов (ОПВ) из ЕНПФ.

Примечательно, что оформить спецсоцвыплату могут и те граждане, которые уже не заняты на вредных производствах, но когда-то там работали. Условия те же – им должно исполниться 55 лет, и у них есть трудовой стаж, а соответственно и обязательные профессиональные пенсионные взносы, которые уплачивались в совокупности не менее 7 лет.

В этом случае они могут обратиться с заявлением о получении спецсоцвыплаты в ЦОН по месту жительства. Однако назначенная им выплата будет не полной, а состоять только из двух компонентов:

из республиканского бюджета;

из накоплений в ЕНПФ.

Напомним, по прогнозам в 2024 году специальную социальную выплату смогут оформить примерно 37 тыс. казахстанцев. В будущем их количество будет только увеличиваться.