Средний размер пенсии казахстанцев в 2023 году назвали в Минтруда

Каждый казахстанец получает индивидуальную пенсию, однако ее средний размер, выплаченный из госбюджета, в 2023 году составил 120 744 тенге. Подробности о пенсионных выплатах узнали журналисты NUR.KZ.

Государственная пенсия в Казахстане состоит из двух частей: из базовой выплаты и солидарной. Вторую получают только те граждане, у которых есть минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на 1 января 2024 года численность пенсионеров в Казахстане составляет более 2,3 млн человек. Всем им положены пенсионные выплаты из госбюджета.

Размер пенсии каждого казахстанца рассчитывается индивидуально. Тем не менее, согласно данным ведомства, в 2023 году минимальный размер совокупной пенсии составил 77 417 тенге. Что касается ее среднего размера, то он был равен 120 744 тенге:

базовая пенсия – 37 876 тенге ;

; солидарная пенсия – 82 868 тенге.

Всего же в 2023 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 3,3 трлн тенге. На выплату базовой пенсии было направлено почти 1,2 трлн тенге, а солидарной – почти 2,3 трлн тенге.

Стоит отметить, что с 1 января 2024 года казахстанцы начнут получать больше. Так, размер солидарной пенсии, согласно закону "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", был увеличен на 9%.

Базовая пенсия тем временем была повышена в первую очередь в связи с увеличением прожиточного минимума (ПМ), а также с повышением ее минимального размера с 60% до 65% и максимального – со 100% до 105% от ПМ.

Таким образом, в 2024 году минимальный размер совокупной пенсии увеличился до 86 068 тенге. А вот какие выплаты получат казахстанские пенсионеры в январе 2024 года, станет известно лишь в феврале.

Отметим, что помимо государственной пенсии казахстанцам положены выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Ранее мы рассказали о том, на сколько они выросли в 2024 году.