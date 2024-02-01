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Два студента из Тараза и Шымкента первыми воспользовались деньгами из Нацфонда

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Деньги в конверте
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С сегодняшнего дня казахстанцы, достигшие 18 лет, могут использовать накопления в рамках программы "Нацфонд - детям". Стало известно, кто уже успел это сделать, передает NUR.KZ со ссылкой на "Отбасы банк".

С 1 февраля 2024 года казахстанцы, достигшие 18 лет, могут использовать полученные из Национального фонда накопления.

Отмечается, что платформой enpf-otbasy.kz сегодня уже воспользовались студенты Тараза и Шымкента.

По данным банка, 18-летний Диас Болат, студент второго курса Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати, – будущий учитель физкультуры. Он стал первым, кто открыл текущий счет на платформе enpf-otbasy.kz. Их молодой человек планирует направить на депозит в Отбасы банке и копить на будущее жилье.

Диас – пятый ребенок в семье. Об этом он и его мама рассказали в личном разговоре с председателем правления "Отбасы банка". Ляззат Ибрагимова позвонила участнику проекта "Нацфонд-детям", чтобы лично поздравить его с получением выплаты из Национального фонда.

"Я также поздравляю всех казахстанских детей с важным и историческим событием – им начали поступать первые выплаты от инвестиционного дохода Национального фонда нашей страны", – отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Еще один участник проекта "Нацфонд-детям" – Дастан Ахмет. Он из Шымкента. Студент первого курса не только открыл текущий счет, но и уже запросил свои накопления в ЕНПФ.

"Как только средства будут перечислены на его счет в "Отбасы банке", он сможет оплатить часть своего обучения в Южно-Казахстанском государственном университете им. М. Ауезова. Будущий IT-специалист учится на платном отделении и выплаты из Национального фонда облегчат нагрузку на бюджет", – отметили представители банка.

В течение февраля председатель правления "Отбасы банка" и его сотрудники планируют провести открытые лекции с первокурсниками крупнейших университетов страны для того, чтобы подробно разъяснить все возможности использования накоплений из Национального фонда.

Всего в этом году более 300 тысяч казахстанских детей отметят совершеннолетие и смогут забрать свои выплаты из Национального фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2058709-dva-studenta-iz-taraza-i-shymkenta-pervymi-vospolzovalis-dengami-iz-natsfonda/

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