Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько денег из Нацфонда получат казахстанские дети в этом году

Опубликовано:

Банкноты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Нацбанка на брифинге рассказал, какая сумма будет распределяться между детьми в рамках проекта "Нацфонд - детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодня ЕНПФ, который является оператором данной программы, проводит сверку.

"Мы проводим сверку. Детей до 18 лет много в каждом регионе. Это большая база данных, которую ведут Минюст и "Правительство для граждан". В ней состоят почти 7 млн детей, которые у нас попадают в систему", - заявил он.

По его словам, на уровне правительства также есть подзаконный акт, который может быть принят до конца января.

"Все наши системы готовы, у этих 7 млн детей уже есть счета. После сверки мы их полноценно откроем.

Что касается суммы дохода, которую получили по итогам для распределения, то она рассчитывалась по сложной формуле и составляет около 700 млн долларов от дохода за предыдущие 18 лет. Они будут распределены в 2024 году на счета детей", - заявил глава Нацбанка.

Проект "Нацфонд - детям"

В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай объяснил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также отмечалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд - детям", стал Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд - детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Нацфонд столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд - детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. А в Минпросвещения сообщили, что средства из "Нацфонда - детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В середине ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям денег из Нацфонда.

В декабре глава Минфина рассказал, сколько денег получат казахстанские дети из Нацфонда.

Также мы рассказывали, что нужно сделать казахстанцам, чтобы их дети получали выплаты из Нацфонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2056425-skolko-deneg-iz-natsfonda-poluchat-kazahstanskie-deti-v-etom-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.