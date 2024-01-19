Сколько денег из Нацфонда получат казахстанские дети в этом году

Глава Нацбанка на брифинге рассказал, какая сумма будет распределяться между детьми в рамках проекта "Нацфонд - детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодня ЕНПФ, который является оператором данной программы, проводит сверку.

"Мы проводим сверку. Детей до 18 лет много в каждом регионе. Это большая база данных, которую ведут Минюст и "Правительство для граждан". В ней состоят почти 7 млн детей, которые у нас попадают в систему", - заявил он.

По его словам, на уровне правительства также есть подзаконный акт, который может быть принят до конца января.

"Все наши системы готовы, у этих 7 млн детей уже есть счета. После сверки мы их полноценно откроем.

Что касается суммы дохода, которую получили по итогам для распределения, то она рассчитывалась по сложной формуле и составляет около 700 млн долларов от дохода за предыдущие 18 лет. Они будут распределены в 2024 году на счета детей", - заявил глава Нацбанка.

Проект "Нацфонд - детям"

В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай объяснил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также отмечалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд - детям", стал Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд - детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Нацфонд столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд - детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. А в Минпросвещения сообщили, что средства из "Нацфонда - детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В середине ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям денег из Нацфонда.

В декабре глава Минфина рассказал, сколько денег получат казахстанские дети из Нацфонда.

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