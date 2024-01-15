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30 лет независимости Казахстана

Какие соцвыплаты получали казахстанцы в 2023 году

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Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из ГФСС казахстанцы могут получать пять соцвыплат, которые назначаются в разных ситуациях. В 2023 году им выплатили порядка 750,7 млрд тенге. Куда ушло больше всего денег, читайте в материале NUR.KZ.

Когда казахстанец официально трудоустроен, его работодатель обязан платить различные взносы и отчисления. За счет этих платежей работник может получать бесплатную медицинскую помощь в рамках ОСМС, в будущем сможет оформить накопительную часть пенсии, а при определенных жизненных ситуациях и соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Отметим, что в 2023 году казахстанцы могли оформить пять разных социальных выплат.

Как сообщили в ГФСС, соцвыплату по случаю утраты трудоспособности в 2023 году получили более 100 тыс. человек. Ее средний размер составил 47 445 тенге, а общая сумма достигла 38,7 млрд тенге – на 27% больше, чем было в 2022 году.

Соцвыплату по случаю потери кормильца получили 64,3 тыс. семей. Средний размер выплаты составил 51 574 тенге, а общая сумма достигла 26,8 млрд тенге, что больше прошлогоднего показателя сразу на 26%.

Стоит отметить, что обе эти выплаты назначаются вместе с соответствующими государственными пособиями – по инвалидности и по потере кормильца.

Социальная выплата по случаю потери работы в 2023 году была назначена 224,1 тыс. казахстанцев. Средний размер ежемесячной выплаты составил около 60 тыс. тенге, а общая сумма выделенных средств достигла 49,9 млрд тенге.

Данную выплату казахстанцы могут получить независимо от причины потери работы. Главное условие – необходим официальный статус безработного.

Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Соцвыплату по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами получили 287,5 тыс. будущих мам. Ее средний средний размер составил 1 244 813 тенге. В целом за 2023 год получательницам было выплачено порядка 348,2 млрд тенге – почти в два раза больше, чем было годом ранее.

Соцвыплату по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет назначили 312,7 тыс. гражданам. Ее средний размер составил 68 957 тенге в месяц. Общая сумма выплат достигла 287 млрд тенге, что на 67% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, период действия данной выплаты в 2023 году был увеличен с одного года до 1,5 лет.

В целом, из Государственного фонда социального страхования в 2023 году было выплачено в 750,7 млрд тенге. Выплаты получили порядка 1,3 млн человек.

Также стоит отметить, что некоторые соцвыплаты из ГФСС в 2023 году назначались казахстанцам проактивно, то есть без прямого заявления от получателя. Какие еще выплаты и пособия назначались автоматически, мы подробно рассказали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2055518-komu-platili-samye-bolshie-sotsvyplaty-v-2023-godu-v-kazahstane/

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