Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Соцвыплаты какого размера получали казахстанцы в 2023 году

Опубликовано:

Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала 2023 года социальные выплаты из ГФСС получили порядка 1,2 млн граждан в Казахстане. Их общая сумма составила 682,6 млрд тенге. Какие суммы получали казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

Официально трудоустроенные казахстанцы, за которых работодатели выплачивают все положенные взносы и отчисления, могут рассчитывать на получение соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, за 11 месяцев 2023 года такие социальные выплаты получили порядка 1,2 млн человек на общую сумму 682,6 млрд тенге – это сразу на 72% больше, чем было в 2022 году.

В 2023 году казахстанцы могли оформить пять разных социальных выплат.

  • По утрате трудоспособности

Данную выплату получили порядка 99 тыс. человек на сумму 35,1 млрд тенге – это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний размер выплаты составил 46 681 тенге.

Стоит отметить, что данная соцвыплата назначается дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности.

  • По случаю потери кормильца

Эту соцвыплату в 2023 году получили 63,4 тыс. семей на общую сумму 24,3 млрд тенге, что на 25% больше, чем было годом ранее. Средний размер выплаты составил 51 663 тенге.

Она также дополняет государственное пособие, которое получают семьи, потерявшие кормильца. Выплата в основном осуществляется детям до достижения ими 18 лет, а в случае обучения по очной форме – до 23 лет.

Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
  • По случаю потери работы

За 11 месяцев текущего года данную соцвыплату получили порядка 206,6 тыс. человек, что почти в два раза превысило количество получателей в прошлом году. Средний размер соцвыплаты составил около 59 тыс. тенге, а общая сумма выплат достигла 44,5 млрд тенге.

Ранее мы подробно рассказывали, кто может претендовать на получение соцвыплаты по случаю потери работы, а также о том, как ее оформить.

  • По случаю потери дохода в связи с беременностью и родами

По состоянию на 1 декабря 2023 года данную соцвыплату получили 269,7 тыс. человек на общую сумму 323 млрд тенге. В деньгах это также почти два раза больше прошлогодней суммы. Средний размер назначенной выплаты составил 1 236 567 тенге.

Стоит отметить, что размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности. Назначается она на все дни отпуска по беременности и родам.

Беременная женщина сидит в кресле
Беременная женщина. Иллюстративное фото: sot/Getty Images
  • По случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет

Напомним, период действия данной выплаты в 2023 году был увеличен с одного года до 1,5 лет. С января по ноябрь ее получили 289,4 тыс. человек, а ежемесячный средний размер выплаты составил 68 328 тенге. Общая сумма достигла 255,7 млрд тенге, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Размер данной соцвыплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которых производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

Таким образом, можно отметить, что общая сумма, выплаченная из ГФСС, за год заметно выросла. Также следует учитывать, что размер некоторых соцвыплат в 2024 году будет увеличен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2052454-sotsvyplaty-kakogo-razmera-poluchali-kazahstantsy-v-2023-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.