Соцвыплаты какого размера получали казахстанцы в 2023 году

С начала 2023 года социальные выплаты из ГФСС получили порядка 1,2 млн граждан в Казахстане. Их общая сумма составила 682,6 млрд тенге. Какие суммы получали казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

Официально трудоустроенные казахстанцы, за которых работодатели выплачивают все положенные взносы и отчисления, могут рассчитывать на получение соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, за 11 месяцев 2023 года такие социальные выплаты получили порядка 1,2 млн человек на общую сумму 682,6 млрд тенге – это сразу на 72% больше, чем было в 2022 году.

В 2023 году казахстанцы могли оформить пять разных социальных выплат.

По утрате трудоспособности

Данную выплату получили порядка 99 тыс. человек на сумму 35,1 млрд тенге – это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний размер выплаты составил 46 681 тенге.

Стоит отметить, что данная соцвыплата назначается дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности.

По случаю потери кормильца

Эту соцвыплату в 2023 году получили 63,4 тыс. семей на общую сумму 24,3 млрд тенге, что на 25% больше, чем было годом ранее. Средний размер выплаты составил 51 663 тенге.

Она также дополняет государственное пособие, которое получают семьи, потерявшие кормильца. Выплата в основном осуществляется детям до достижения ими 18 лет, а в случае обучения по очной форме – до 23 лет.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По случаю потери работы

За 11 месяцев текущего года данную соцвыплату получили порядка 206,6 тыс. человек, что почти в два раза превысило количество получателей в прошлом году. Средний размер соцвыплаты составил около 59 тыс. тенге, а общая сумма выплат достигла 44,5 млрд тенге.

Ранее мы подробно рассказывали, кто может претендовать на получение соцвыплаты по случаю потери работы, а также о том, как ее оформить.

По случаю потери дохода в связи с беременностью и родами

По состоянию на 1 декабря 2023 года данную соцвыплату получили 269,7 тыс. человек на общую сумму 323 млрд тенге. В деньгах это также почти два раза больше прошлогодней суммы. Средний размер назначенной выплаты составил 1 236 567 тенге.

Стоит отметить, что размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности. Назначается она на все дни отпуска по беременности и родам.

Беременная женщина. Иллюстративное фото: sot/Getty Images

По случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет

Напомним, период действия данной выплаты в 2023 году был увеличен с одного года до 1,5 лет. С января по ноябрь ее получили 289,4 тыс. человек, а ежемесячный средний размер выплаты составил 68 328 тенге. Общая сумма достигла 255,7 млрд тенге, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Размер данной соцвыплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которых производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

Таким образом, можно отметить, что общая сумма, выплаченная из ГФСС, за год заметно выросла. Также следует учитывать, что размер некоторых соцвыплат в 2024 году будет увеличен.